Uno de sus últimos proyectos profesionales fue el reality ‘Mujeres ricas’, emitido en La Sexta en el año 2018. Un programa en el que dio a conocer su intimidad y su familia. «Me he interpretado a mí misma, junto a mi familia, y pienso que no lo he hecho mal. Cuando tenía doce años quería ser actriz, pero no pudo ser y gracias a la televisión he podido hacer realidad ese sueño», confesaba en el programa.