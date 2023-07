El romance entre Risto Mejide y Natalia Almarcha se ha convertido en toda una incógnita a ojos de sus seguidores. Aunque la pareja era captada por los medios de comunicación en la boda de Edurne tras su reconciliación, unos días más tarde se daba a conocer la decisión de ambos a la hora de tomar caminos separados. Una segunda ruptura en la que ninguno de los dos se había pronunciado hasta ahora, que la farmacéutica ha tomado la palabra a través de sus redes sociales.

En un primer momento, la joven ha dado un golpe en la mesa sobre el uso público de imágenes de su Instagram personal sin su consentimiento previo. Sin embargo, lo que nadie podía llegar a imaginar es que esta queja se convertiría en un acercamiento en toda regla a sus más de 20 mil seguidores. Es por ello por lo que ha compartido una captura de imagen manteniendo una conversación con uno de ellos: "Por mi salud mental necesito ya que paren de crear noticias, que se olviden de mí, que no me relacionen. Este tema seguro que le cansa ya a la gente. Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen", ha indicado.

Con este mensaje, la valenciana ha dejado entrever que su vida sentimental nada tiene que ver con la de hace unas semanas. Una información que encaja a la perfección con la que otorgaba Abel Planelles al alegar que Risto y Natalia no habían conseguido superar su primera crisis, propiciada por las infidelidades por parte del presentador de las que usuarios de Instagram alertaron a la que fuera su novia.

A esto se suma que Almarcha habría encontrado de nuevo el amor de la mano de una persona del pasado. Este no sería otro que su novio de toda la vida, en quien la nutricionista habría vuelto a depositar toda su confianza después de haber sufrido un revés amoroso junto al ex de Laura Escanes. Un romance marcado por la fugacidad que comenzaba públicamente en marzo de este mismo año y que ha finalizado hace escasos días.

Por ahora, ninguno de los dos protagonistas de esta historia de amor frustrada ha hecho una clara referencia a su ruptura para confirmarla o desmentirla. No obstante, si algo está claro es que Natalia "ha cambiado de libro" y que está dispuesta a rehacer su vida anónima sin mirar atrás ni volver a confiar en el que se había convertido en su compañero de vida.

La crisis que detonó la relación entre Natalia Almarcha y Risto Mejide

Este sincero movimiento por parte de la farmacéutica no resulta en absoluto extraño, sobre todo teniendo en cuenta que, hace cuestión de semanas, era ella misma quien abría sus redes sociales para contar su versión de la primera ruptura: "Es una relación en la que yo he dado todo, ningún mal trato hacia esa persona. No se me puede sacar desde esa fecha ninguna conversación fuera de tono con ningún tío. He tenido que exponerme más de lo que me hubiese gustado, no he buscado ningún interés económico, he tenido que soportar críticas muy duras", aseguraba.

Por su parte, Risto respondía a su entonces exnovia en un intento por mantenerse al margen: "Si ella decide contaros su mitad de nuestra historia será cosa suya. Pero yo, por ella y por mis hijos, por algo que puedan leer y ver en un futuro, guardaré silencio. Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga", zanjaba.