La madre de Luis Rubiales ha tomado la palabra. Fue el pasado lunes, 28 de agosto, cuando pudo saberse que Ángeles Béjar se había encerrado en la iglesia de la Divina Pastora de la localidad granadina de Motril con el objetivo de hacer huelga de hambre. La progenitora del presidente de la Real Federación Española de Fútbol considera que su hijo está sufriendo “una cacería inhumana y sangrienta”, razón por la que ha optado por permanecer en el templo religioso en cuestión “hasta que Jenni diga la verdad”. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la protagonista ha hablado con los medios de comunicación. ¡Dale al play para no perderte sus primeras palabras!

Vídeo: EDA TV

En una breve entrevista con la prensa, Ángeles ha tenido oportunidad de asegurar que “se encuentra bien” y con fuerzas para seguir con su atrincheramiento “hasta que su cuerpo aguante”. Además, ha querido dejar constancia de que su hijo “está preocupado” y de que ella ha pasado la noche en una silla y que continuará haciéndolo hasta que la jugadora de la Selección Española de Fútbol Femenino se pronuncie.

En plena entrevista, Béjar no ha podido evitar que las lágrimas cayeran sobre su rostro al recordar todo lo sucedido en los últimos días con su hijo como principal protagonista. No obstante, le gustaría no tener que llegar al punto de “salir en ambulancia” de la iglesia, porque considera que se trata de “una anécdota” que ha llegado muy lejos.