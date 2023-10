Primeras palabras de Isa Pantoja y Asraf Beno tras su boda en Sevilla

Isa Pantoja y Asraf Beno se dieron el "sí, quiero" el pasado viernes 13 de octubre en la exclusiva hacienda Al-Baraka, en Sevilla. Un enlace de cuento de hadas en el que hubo notables ausencias y donde los novios tuvieron que expulsar a una de sus invitadas. A pesar de ello, fue la boda de sus sueños y ahora los recién casados tienen la vista puesta en su luna de miel. A la espera de que llegue su viaje de novios, los ya marido y mujer han reaparecido y han explicado cómo vivieron el día más importante de sus vidas.

"¡Qué contenta estoy! Estoy muerta, pero feliz. Ya oficialmente estamos casados. Estoy un poco ronca. Fue mágico, fue todo tal cual lo imaginé o mucho mejor incluso", han sido las primeras palabras de Isa Pantoja tras su boda con Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja ha utilizado su canal de difusión en Instagram para hacerle saber a sus seguidores que está más feliz que nunca y que se siente muy querida por todos. "Estoy muerta, me duelen los pies, a partir de las dos me puse unas zapatillas y estuve muy cómoda, bailando y dándolo todo. Estuvimos hasta las cinco", detalla.

La joven también revela que tiene muchos vídeos de la fiesta y que quiere analizarlos todos para recordar los buenos momentos que vivieron. No obstante, Isa Pantoja solo pensaba en llegar a su cama para poder descansar bien porque necesitaba dormir. "Gracias por vuestros buenos deseos. Me he sentido súper querida en el día de ayer. Las cosas improvisadas también han salido muy bien", expresaba.

Asraf se emociona al hablar de la unidad de su familia y la de Isa Pantoja

Por su parte, Asraf Beno desvelaba que estaba afónico y destrozado, aunque muy feliz. Se emocionaba a la hora de mencionar la unidad de su familia con la de su ya mujer en el día más especial para ambos. "Muy contento de haber disfrutado de mi familia, mis amigos... de este día tan espléndido, de esta boda tan bonita. Estar con la chica que amo, celebrarlo así... es increíble ver a toda la gente reunida, amigos y familia. Esto llena mucho", comentaba también en su propio canal de difusión. Además, también avanzaba entre risas que había surgido nuevos amoríos durante la fiesta de su boda. Ambos tienen claro que todo ha salido mejor de lo que esperaban. Sin lugar a dudas, no van a poder olvidar su romántico enlace.

