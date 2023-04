Primeras palabras de Zayra Gutiérrez y su novio tras convertirse en padres

Zayra Gutiérrez y su novio, Miki Mejías, están viviendo un auténtico sueño. La pareja este domingo dieron la bienvenida a su bebé a primera hora de la mañana, un auténtico tsunami sobre el que los padres de la joven de 23 años ya se ha pronunciado. Mientras los protagonistas de la historia permanecían en silencio, ha sido este lunes 17 de abril cuando han roto su silencio. El primero en hacerlo ha sido Miki, que acaba de estrenarse como padre. "Mis súper campeones. Hoy me ha cambiado la vida llevaba un tiempo preparándome, pero da igual lo que te cuenten o lo que veas por ahí, es el día más maravilloso de tu vida. No se puede explicar con palabras, lo feliz que me sentí ayer y la unión que sentí contigo. Mirarnos así, vivir este momento contigo, y ver cómo tenemos ya en nuestros brazos al pequeño Hugo ha sido y será mi mejor recuerdo e imborrable ya de por vida", comienza diciendo.

El novio de Zayra aún no se puede creer el giro tan bonito que ha dado su vida, un proceso en el que asegura que aprendido a admirar todavía más a la hija de Guti. Más enamorados que nunca, su pequeño les ha unido un poquito más si cabe, tal y como ha revelado Miki. "24 horas han pasado y no paro de verle y de admirarte a ti por tu valentía y el amor que nos das constantemente. Te amo, os amo, y solo tengo ganas de pasar tiempo, toda la vida a vuestro lado. Buenos días dormilona y Huguito", ha dicho. Tras estas palabras ella también le ha dedicado un emotivo mensaje delante de todos sus seguidores, dejando claro que su bebé ha reforzado los sentimientos por el otro. "Es impresionante el padrazo que estás hecho, como me ayudaste desde que ingresamos en el hospital en absolutamente todo, y sobre todo lo bien que lo haces como papá. Gracias por cuidarnos como lo estás haciendo. Te amamos papi", escribe ella.

Su entorno no puede estar más feliz, de hecho, han sido muchos los que se han alegrado de que Zayra y Miki hayan podido abrazar a su bebé. "Enhorabuena", "Ahora comienza una nueva etapa para vosotros" o "Hugo tiene ahora los mejores padres" son solo algunos de las comentarios que se pueden leer en el universo 2.0. Aunque se desconoce cuándo recibirán el alta hospitalaria, lo que pueden celebrar es que todo ha salido a la perfección y que el bebé y la madre se encuentran en perfecto estado, tanto que no solo han recibido visitas de familiares. Ya se han acercado algunos amigos allí, círculo que en su día se sorprendió por la noticia, pero que ahora se alegra enormemente de su felicidad.