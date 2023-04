Primeras palabras de Zayra Gutiérrez tras recibir el alta y llegar a casa con su primer hijo

Zayra Gutiérrez ingresó este domingo 16 de abril para dar a luz a su primer hijo y solo dos días más tarde ya está en casa. En compañía de su pareja, Miki Mejías, ha abandonado este martes 19 de abril la clínica madrileña en la que se encontraba para trasladarse durante unos días a casa de su madre, Arantxa de Benito. Ha sido ella misma la que ha concedido sus primeras palabras en la puerta de su casa, donde ha confesado su cansancio a la que par que su indescriptible felicidad con la llegada de su bebé.

Vídeo: Europa Press

Zayra Gutiérrez ha bromeado sobre lo ilusionada que está su madre con su primer nieto, de hecho, asegura que en estos primeros días ella le está dando el biberón. "Ya no me deja ni cogerlo, le va a dar ella el biberón", ha asegurado. Una primera entrevista en la que ha explicado que su novio, Miki Mejías, estuvo muy implicado en el parto, un detalle que incluso destacaron los médicos que le atendieron y cuyo momento ella ha querido sacar a la luz. Además, ha señalado su intención de ser madre de nuevo, eso sí, con mesura y sin ninguna prisa de que ese momento llegue.

Miki, padre del bebé, quiso dedicar públicamente a su pareja un post muy especial, publicación a la que, por cierto, Zayra Gutiérrez le respondió también públicamente. "Mis súper campeones. Hoy me ha cambiado la vida llevaba un tiempo preparándome, pero da igual lo que te cuenten o lo que veas por ahí, es el día más maravilloso de tu vida. No se puede explicar con palabras, lo feliz que me sentí ayer y la unión que sentí contigo. Mirarnos así, vivir este momento contigo, y ver cómo tenemos ya en nuestros brazos al pequeño Hugo ha sido y será mi mejor recuerdo e imborrable ya de por vida", escribió él. Poco después ella le dedicó un tierno mensaje. "Es impresionante el padrazo que estás hecho, cómo me ayudaste desde que ingresamos en el hospital en absolutamente todo, y sobre todo lo bien que lo haces como papá. Gracias por cuidarnos como lo estás haciendo. Te amamos papi".