Primeras palabras de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho: "Nadie te prepara para una noticia así"

Silvia Bronchalo ha roto su silencio. En su segundo día de visita a la cárcel de Koh Samui, donde se encuentra su hijo en régimen de prisión provisional, la madre de Daniel Sancho se ha dirigido a los medios. Serena, ha explicado cómo ella y su hijo afrontan las graves acusaciones que pesan sobre el joven acusado del presunto asesinato de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años cuyos restos mortales fueron hallados desmembrados en Tailandia. El hijo de Rodolfo Sancho ha asegurado a la policía del país ser el "culpable" del crimen, pero su madre defiende su inocencia. “Os agradezco mucho el interés, el respeto y la empatía”, ha arrancado diciendo. “Está siendo muy difícil. Daniel está bastante mejor”.

"Yo no soy del medio, no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en televisión y os agradezco mucho el respeto”, ha dicho. "Para mí ha sido muy difícil". Sobre el estado de su hijo, ha asegurado que está bien, dentro de lo que cabe: "Lleva diez días. Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien... y esperando que se resuelva todo con mucha tranquilidad".

El encuentro entre madre e hijo ha sido muy emotivo. No se han podido abrazar, ya que una mampara separa a los prisioneros de quienes lo visitan en el presidio. “Daniel se ha emocionado mucho, como yo también”. Finalmente, Bronchalo respondía antes de volver hacia el vehículo en el que se ha traslado hasta la prisión. “Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así, no te preparada nadie”.