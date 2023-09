Rodolfo Sancho ya está rumbo a Tailandia para ver a su hijo, Daniel Sancho. El reputado actor llegaba a primera hora de la mañana de este sábado, 2 de septiembre, al aeropuerto de Barajas y lo hacía junto a su nuevo abogado, Marcos García Montes. Son las primeras imágenes que vemos del hijo del mítico Sancho Gracia tras conocer que el cocinero ha confesado ser el autor del atroz crimen de Edwin Arrieta. Una reaparición pública muy esperada que ha venido acompañada de unas palabras. Las primeras tras la detención de su primogénito.

Manteniendo el tipo en todo momento y con el semblante serio, Rodolfo Sancho se dirigía a uno de los mostradores para facturar las maletas en su viaje a Tailandia. Le veíamos serio, intentado pasar desapercibido ante la atenta mirada de otros viajeros. Los reporteros gráficos que se encontraban en Barajas han podido hablar con el reputado actor, aunque éste ha preferido ser parco en palabras. Ha dado las gracias a los periodistas que le estaban preguntando y ha hecho hincapié en que más adelante dará más declaraciones. "No puedo hablar, ya hablaré más adelante. Gracias", aseguraba. Y es que según especificó tiempo atrás su portavoz y abogada, Carmen Balfagón, está previsto que el hijo de Sancho Gracia comparezca en rueda de prensa para explicar cómo está viviendo la familia todos los hechos.

El actor no se ha quitado las gafas de sol, previsiblemente para intentar que las cámaras no captaran sus ojos y ver así su tristeza. Rodolfo Sancho interactuaba con el abogado y se preocupaba por saber si llevaba él las tarjetas de embarque. Se mantenía ocupado con tal de no perder la compostura hasta llegar al control de seguridad. Ahora, tiene varias horas por delante para pensar qué es lo primero que va a decirle a su hijo nada más verle. Sin duda, emprende uno de los viajes más difíciles de su vida.

Marcos García Montes, su fiel escudero

Ya se había adelantado que Rodolfo Sancho no viajaría solo a Tailandia y lo haría en compañía de uno de sus abogados. No estaba claro si iba a ser Carmen Balfagón o Marcos García Montes, los letrados que ha contratado el actor para que le ayuden en este largo proceso judicial. Finalmente, ha sido el último. Según pudo saber SEMANA en exclusiva, el plan del que fuera protagonista de 'El ministerio del tiempo' es que los medios de comunicación sigan hablando del caso de su hijo, que no quede en el olvido. Para ello, quiso contar con el conocido como "abogado de los famosos".

