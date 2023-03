Este jueves, SEMANA informaba en exclusiva el ingreso de Rappel en el Hospital Universitario HM Torrelodones, Madrid, a causa de una neumonía. Un susto de salud del que el vidente ya se encuentra más recuperado e incluso es posible que en las próximas 48 horas reciba el alta hospitalaria. Rappel empezó a tener escalofríos durante una cena con unos amigos que tuvo hace unos días, lo que hizo que se fuera al hospital de manera urgente y fue sometido a varias pruebas médicas que confirmaban el diagnostico mencionado. Ahora, mucho más tranquilo de ese susto de salud, Rappel reaparece y comunica cómo se encuentra. Lo hace directamente desde el hospital en el que todavía se encuentra.

Rappel ha reaparecido desde el hospital donde se encuentra ingresado

"He pasado un susto. Ya ha pasado. Fue hace tres días, yo estaba con unos amigos comiendo en una zona muy tranquila y no tenía síntoma de nada y de repente empecé a temblar, como si me diera un ataque epiléptico", comienza a decir. Rappel asegura que empezaron a temblarle varias partes de su cuerpo como "brazos, piernas, la cabeza" e incluso que "no podía hablar y tartamudeaba". El vidente no era consciente de lo que le estaba ocurriendo y por su cabeza empezaron a pasar diferentes diagnósticos como un "derrame cerebral, una parálisis, una muerte súbita, no lo sabía", asegura. Además, revela que "pensaba ahora se me va la vista y me he muerto. Entonces fue un susto y los que estaban conmigo estaban '¿qué pasa?', ¿qué pasa?' y yo no sabía que me estaba pasando. Entonces pues me metieron a un coche y al hospital corriendo", comienza a recordar en directo en 'Sálvame'.

Está en planta acompañado por sus hijos

En aquel momento Rappel fue trasladado al Hospital Universitario HM Torrelodones y asegura que desde llegó todo ha sido "mano de santo". El vidente ha querido hacer hincapié en el buen trato que los médicos han tenido con él. Confirma que "en cuanto me hicieron pruebas, me dijeron que el origen era una neumonía". Además, no está solo en planta, sino que han acudido sus hijos y está con él José María, además que "estoy atendido con los médicos, las enfermeras. Es como una familia y todo el mundo, que como ha salido en las redes sociales y en los medios de comunicación, me está llamando media España, amigos, gente que hacía tiempo que no sabía de ellos".

Rappel está recibiendo el cariño de mucha gente que ha conocido su ingreso hospitalario. Un hecho que emociona y mucho al vidente. "La verdad es que, no me quiero emocionar, pero es muy emotivo de sentirme querido, de saber que la gente se preocupa y me quiere", dice con la voz entrecortada y derramando alguna que otra lágrima. Como hemos dicho antes, recibirá el alta e los próximos días, tal y como él mismo ha anunciado en su intervención en directo: "Yo creo que en un par de días, este fin de semana, me darán el alta. Las últimas pruebas que me han hecho esta tarde, las analíticas están muy bien, todo está muy bien, entonces salvo un contratiempo, me darán el alta. Yo estoy muy bien. Me van a poner un tratamiento para seguir en casa. Yo tampoco llevo una vida muy agitada pero ahora haré un par de días de descanso en casa. Ante todo me voy a cuidar porque tengo interés por vivir y por cuidar mi vida", sentenciaba.