Primeras palabras de Olga Carmona tras conocer la muerte de su padre

Olga Carmona fue la encargada de marcar el único gol que la Selección Española marcó ante Inglaterra durante la Final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La sevillana vivió con felicidad y emoción estos momentos, pero con el recuerdo de una amiga, que había perdido a su madre unos pocos días antes del Mundial. De hecho, el gol se lo dedicó a ella. Sin embargo, al finalizar el partido, Olga recibió la triste noticia del fallecimiento de su padre, que murió antes de la gran final.

La joven no dudó en compartir cómo se encontraba tras conocer este duro golpe: "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribía hace apenas unas horas la joven futbolista, que se convertía en Campeona del Mundo este pasado domingo junto a la Selección Española.

Este es el tuit que compartió Olga Carmona

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona ( @7olgacarmona) August 20, 2023

Este mensaje de la futbolista llegaba unas horas después de que la Real Federación Española de Fútbol comunicara la muerte del padre de Olga Carmona. "PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español", escribieron desde la cuenta de Twitter desde la Federación.

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF ( @rfef) August 20, 2023

Tal y como destacaban en el tuit, la joven sevillana se había enterado de esta triste noticia después del partido, ya que su familia había decidido ocultarle a la futbolista la pérdida para que se centrara en el Mundial. Según se ha podido saber, la madre y los hermanos de Olga también se encontraban en Australia para acompañar a Olga Carmona en la gran final del torneo. Tan solo regresaron a España en la fase de grupos y después volvieron al país para estar junto a la jugadora. Nada más conocer la triste noticia, el club de la artífice del gol en el Mundial, el Real Madrid, mandaba un mensaje de condolencias. "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. El club quiere expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", escribían.