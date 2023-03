El nombre de Melania Puntas suena con fuerza desde este pasado fin de semana. Ella es la joven con la que le habría sido desleal Yulen Pereira a Anabel Pantoja mientras ella se encontraba de gira por Latinoamérica con su tía, Isabel Pantoja, además de su nueva ilusión. Fue Amor Romeira quien destapó este affaire hace unos días y, desde entonces, su nombre ha copado decenas de titulares. Sin embargo, ella ha preferido mantenerse al margen y no confirmar ni desmentir ningún tipo de relación con Yulen Pereira. Hasta ahora, que se ha pronunciado a través de sus redes sociales, donde acumula más de 145.000 seguidores.

A través de una historia de Instagram, Melania Puntas ha sacado su lado bilingüe y ha compartido una reflexión en inglés: "A break from someone will either make you realize how much you miss/love them, or how much peace you have without them". Unas palabras que traducidas significan lo siguiente: "Un descanso de alguien te hará darte cuenta de cuánto lo extrañas/amas, o cuánta paz tienes sin él". Un extraño mensaje que se convierten en sus primera palabras en todo el asunto relacionado con Yulen Pereira y Anabel Pantoja.

Melania Puntas comparte unas palabras que tienen mucha relación con lo que ha sentido Yulen

Precisamente, la reflexión de la influencer es lo que le habría pasado al esgrimista durante la marcha de la colaboradora de televisión a Latinoamérica con su tía. Según las últimas informaciones, cuando Yulen Pereira quedó con Anabel Pantoja para romper su relación, precisamente le dijo que no le había echado de menos durante su marcha y que ya no sentía lo mismo por ella que antes de separarse. Estas duras palabras habría pronunciado el deportista de élite a la hora de romper su relación con la sevillana y, ahora, la reflexión de Melania Puntas guarda mucha relación con las mismas.

Estas han sido las únicas palabras que Melania Puntas ha dicho respecto a su posible relación con Yulen Pereira. Mientras tanto, el esgrimista ha guardado completo silencio sobre su actual estado sentimental. En sus salidas se ha mostrado muy enfadado con la prensa, pero sin querer confirmar o no si ha encontrado de nuevo la ilusión al lado de la influencer. Está centrado en su carrera como deportista, algo que habría hecho también que decidiera tomar caminos separados con Anabel Pantoja, ya que sus mundos están en las antípodas.

Belén Esteban daba algunos detalles de la polémica separación

Unas horas antes de que Melania se pronunciara en sus redes, era Belén Esteban quien lo hacía en el programa para el que trabaja. Siempre se ha mostrado una fiel defensora de su íntima amiga y en esta ocasión no iba a ser menos: "Yo sé todo pero no voy a contar nada. Lo que yo hablo con Anabel, no lo voy a contar. Yo me entero de las cosas cuando ella vuelve y también tengo que decir, me entero cuando el otro día en el programa de Fiesta, Amor contó una serie de detalles", revela. "Lo que cuenta Amor, lo vio toda España y se lo cuenta a ella y luego a Anabel le ha venido por otra parte", dice refiriéndose a la posible deslealtad de Yulen con Melania Puntas en un conocido restaurante de Madrid. La de Paracuellos del Jarama asegura que ella tiene testigos en ese restaurante que confirman que los dos posibles nuevos amantes pasaron juntos alguna noche en ese local de moda.