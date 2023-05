Irene Villa y el coach david Serrato se han comprometido durante un viaje a Ibiza, concretamente en el backstage de la III Edición del Ibiza Inclusión Fashion Day. Un momento mágico para la periodista que se casará en segundas nupcias después de romper su matrimonio con Juan Pablo Lauro, con quien formó una familia numerosa con sus tres hijos, Carlos, Gael y Eric. Tras su separación, Irene ha rehecho su vida con David Serrato, coach e hijo del deportista José Miguel Serrato. Y ahora ha vivido uno de los días más especiales de su vida después de que él hincara rodilla y le pidiera casarse con ella. A su regreso de la isla pitusa, hablamos con Irene Villa, que emocionada nos cuenta todos los detalles de su pedida de mano. No te pierdas el vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

La pareja, que se marchó como novios y han regresado como prometidos, regresaba al aeropuerto de Madrid radiantes de felicidad y sin poder esconder en su rostro el feliz momento que está atravesando. El primero en pronunciarse ha sido el coach, que ha confesado que su pedida de mano fue en "un sitio magnífico, todo el universo conspiró a nuestro favor, pude decirle lo que sentía y fue todo muy mágico, muy bonito". Por su parte, la periodista todavía no se cree lo que ha vivido en la isla pitusa: "Todavía no me lo creo, es muy emocionante y además es que llevaba tiempo dándole vueltas", ha dicho.

Irene Villa ha revelado cómo fue la pedida de mano que le pilló completamente por sorpresa: "Me quedé alucinada, no lo vio nadie, muy íntimo, de repente ocurrió y lo que más me emocionó fue que dijera que le hemos dado una familia, me emociona un montón, ahora nos vamos corriendo a celebrarlo con mis tres hijos", ha contado. De hecho, sus hijos se han llevado una grata sorpresa al revelarle los planes de darse el 'sí, quiero' ya que mantienen una excelente relación con David. "Le tienen mucho cariño, es muy niñero, ha sido profesor de educación físico, y les tiene en el bolsillo", ha confesado.