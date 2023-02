Primeras palabras de Eulalia Ramón, viuda de Carlos Saura: "Quería que recogiéramos su Goya"

El mundo del cine y la cultura se teñía de negro este viernes después de conocer la muerte de Carlos Saura a los 91 años de edad. Una triste noticia que llegaba tan solo unas horas antes de recibir el Goya de Honor en la gala de los Premios este sábado. Una estatuilla que avalaba su éxito como director y sus más de 50 obras cinematográficas. Horas después de decirle adiós al amor de su vida, su mujer, Eulalia Ramón, ha roto su silencio y ha confirmado que será ella y sus siete hijos los que recojan la preciada estatuilla.

Eulalia Ramón, viuda de Carlos Saura, y los siete hijos del director de cine serán los encargados de recoger el Goya de Honor que le iba a ser entregado este sábado. "Él quería por encima de todo que recogiéramos su Goya y lo vamos a hacer, era su último deseo", ha desvelado la actriz y ha hecho hincapié en el fuerte esfuerzo que va a hacer la familia por estar en Sevilla. "Muy bonito para hacer lo que él deseaba: recoger el Goya y leer sus últimas palabras", cuenta con la voz entrecortada.

En sus palabras a Europa Press, Eulalia Ramón cuenta que el director de cine se fue "tranquilo" y manteniendo la lucidez hasta el final, algo que le valió para despedirse de toda su familia y los amigos que acudieron a verle en sus últimos días. "Le he puesto el '¿por qué te vas?' y lo he acariciado y le he dicho 'no estás solo y nunca vas a estar solo'. Y se ha ido en paz, muy tranquilo y con mucho amor. Estos últimos tres días ha podido venir algunas personas que le quieren y ha sido muy bonito porque él ha estado lúcido de cabeza hasta el final. Su lucidez de cabeza, su elegancia y su amor han sido impresionantes", ha desvelado la mujer de Carlos Saura.

La actriz considera que se ha ido a lo grande y cuando se tenía que ir. Se ha mostrado agradecida por todos los mensajes de cariño que les han hecho llegar en las últimas horas. "Sabemos que le quieren mucho, que hay mucha gente que le quiere mucho, la gente que ha vivido cosas con él increíbles y que ha podido percatarse y sentir y vivir su sentido del humor, su inteligencia, su imaginación y nos ha hecho la vida muy bonita", asegura la viuda con un nudo en la garganta.

Carlos Saura deja un gran legado

El cineasta deja un gran legado a sus espaldas. Ha dirigido más de 50 películas, destacando algunas como 'Los golfos', 'La caza', 'Peppermint Frappé', 'Ana y los lobos', 'La prima Angélica', 'Mamá cumple cien años', 'Deprisa, deprisa', 'Carmen', 'Flamenco, flamenco', 'Sevillanas', 'El séptimo día', 'Io Don Giovanni' y 'Goya en Burdeos', entre otras.