Primeras palabras de Ana Obregón tras ser madre por gestación subrogada: "Ya nunca volveré a estar sola"

Ana Obregón ha medido bien los tiempos. Hace tan solo unos días se convirtió en madre por gestación subrogada, un proceso que ha llevado en absoluto secreto y cuya noticia te hemos avanzado en SEMANA. Actualmente es la mujer más buscada, de hecho, su decisión ha sido incluso debatida por los políticos. Aunque hablar con ella es ahora prácticamente imposible, la actriz ha roto su silencio y ha revelado cómo se siente. "Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir", ha escrito.

La intérprete da la bienvenida a su hija Ana, quien acaba de llegar a su vida y quien sin duda pasará a convertirse en su motor vital. Fue el pasado 20 de marzo cuando el bebé nació en el Hospital Memorial Regional Hospital en Miami, días que Ana ha querido vivir de cerca y que demuestran la ilusión con la que ha afrontado la noticia, un giro que pocos esperaban que tuviera lugar. Así nos lo revelaba a SEMANA su representante y amiga, Susanna Uribarri: "Creo que ahora Ana ha recuperado la alegría y tiene motivos de sobra para vivir. Ana está feliz. Ahora está muy feliz". La misma versión que nos transmite su amigo Raúl Castillo, a quien considera "un hermano": "Hacía años que no la veía sonreír así (...) me escribió Ana para decirme que si podíamos hacer una videollamada y allí me contó todo. Se me llenaron los ojos de lágrimas de la emoción". Reacciones muy esperadas y que ahora se suman a la de la propia protagonista, Ana Obregón, quien solo dos días antes del nacimiento de su bebé cumplió 68 años.

No ha entrado a valorar ni a responder todas las críticas recibidas por decidir ser madre a su edad, una polémica que prefiere capear con el silencio y a lo que no dará ningún pábulo. Al menos de momento. Tampoco ha mencionado a Alessandro Lequio, que este miércoles ha reaparecido en un plató y que ha querido desmarcarse de todo. Visiblemente triste y sin querer entrar en detalles, el italiano ha afirmado "saber todo", aunque "jamás hablará de este asunto" ni dentro ni fuera de un plató. Ha sido tajante, dando un paso atrás y sin comentar ni criticar a la madre su hijo Álex.

Kiko Hernández ha aportado más datos de cuándo y cómo se inició el proceso. Al parecer, dos o tres semanas después de fallecer Álex Lequio, Alessandro se puso en contacto con él para saber los trámites y el papeleo que llevar a cabo, ya que él tenía experiencia y podría guiarles. "Yo intuía que él me preguntaba para ayudar a Ana. Normalmente se tarda unos dos o tres años en total", ha explicado en 'Sálvame'. Fue él quien le facilitó algunos contactos, aunque Kiko intuye que Alessandro no aprobaba esta decisión.