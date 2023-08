Primeras palabras de Daniel Sancho: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin Arrieta"

Daniel Sancho ha sido acusado por presuntamente asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta, un conocido médico cirujano colombiano. En un primer momento, el hijo de Rodolfo Sancho negó cualquier tipo de vinculación con la desaparición de su amigo, pero después confesó haberle matado por "celos" y temor de que le "engañara". Un día después de salir a la luz todos los hechos, el joven ha roto su silencio y ha asegurado, frente a sus abogados, que se sentía rehén de la víctima.

Daniel Sancho Bronchalo ha roto su silencio y ha confesado haber matado y descuartizado a Edwin Arrieta, según publica 'EFE'. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, ha asegurado el hijo de Rodolfo Sancho. Estas declaraciones a la agencia mencionada se han recogido delante de sus abogadas de oficio tailandesas y ante varios agentes en la comisaría de policía de la isla en la que se encuentra, Koh Phangan.

En las últimas horas se ha especulado mucho acerca de una posible coacción al joven para que confesara el crimen. Sobre esto, Daniel ha asegurado que "no me sentí cómo, pero tampoco forzado". El hijo de Rodolfo Sancho explica que la policía tailandesa le tomó pruebas de ADN. "Sentí que tampoco tenían ninguna otra opción. Eso es todo", admite.

Daniel Sancho ha negado que tuviera una relación sentimental con la víctima, a quien acusa de haber estado obsesionado con él y de amenazarle. "Me engañó, me hizo creer que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", asevera. Además, también revela que por mucho que intentara alejarse del médico, éste le amenazaba.

Daniel Sancho recalca que no ha sido víctima de abuso de poder policial

En su conversación con 'Efe', el hijo de Rodolfo Sancho hace hincapié en que las autoridades tailandesas le están tratando bien y desmiente cualquier tipo de abuso de poder. "Nadie me ha pegado ni me ha hecho daño", asevera. Por otro lado, el joven chef también ha revelado que nada durante su detención pudo hablar con su padre y sus amigos. Será este lunes, 7 de agosto, cuando el reputado actor protagonista de 'El ministerio del tiempo' llegaría al país. Ese mismo día también pasará a disposición judicial. Por el momento, la familia del acusado no ha hecho ningún tipo de comunicado.