Primeras palabras de Carlo Costanzia tras su condena por estafa

Carlo Costanzia recibió hace unas semanas una condena a 21 meses de cárcel por un delito continuado de estafa agravada. Desde que en SEMANA adelantamos en exclusiva este dato todavía no se había pronunciado. Si lo ha hecho su madre Mar Flores, que se mostraba dolida por la situación y seguía confiando en su hijo. En la última semana también descubrimos sus antecedentes y como estos complicarían su actual situación de ejecutarse tal decisión pues sería complicado que pudiera evadir su cumplimiento en un centro. El actor continúa su día a día en Madrid y las cámaras le han captado por primera vez cerca de Puente de Vallecas, en Madrid.

"Ya hablaremos, muchas gracias", era el escueto mensaje que le dejaba a Carlos Quilez para 'Y ahora Sonsoles'. El periodista expuso sus sensaciones de esa fugaz charla con el actor. "Tiene vocación de hablar y que se encuentra bien. Entraba o salía de un lugar de trabajo, sin identificar, que le posibilita ese tercer grado de estar en semilibertad con la pulsera telemática", asegura. Un día antes desvelaron que, por una condena anterior, lleva un método de seguimiento como es este tipo de pulsera. Fue entre los meses de octubre y noviembre de 2022 cuando, tras ser parado en un control de tráfico, entró a un centro de Navalcarnero donde solo iba a dormir. El juez, en ese caso, le ofreció una alternativa en tercer grado, en semilibertad, como es llevar este mecanismo electrónico.

El arrepentimiento de Carlo Costanzia: "Me he metido con la persona equivocada en esto"

'Y ahora Sonsoles' contó con el testimonio de una de las posibles víctimas del proceso que involucra a Carlo Costanzia. Narró todo el proceso de petición de un vehículo que prometieron que le entregaría y nunca llegó. "Compré un coche para trabajar, no era un capricho y he perdido 31.200 euros. Pagué por un coche que supuestamente venía de Austria y no me llegó. Nadie me decía nada hasta que se ha celebrado el juicio", relató. El hijo de Mar Flores ya ha dado un paso adelante para intentar paliar las consecuencias y, tal como descubrimos en SEMANA, tanto él como su socio ya han pagado dinero del que le han solicitado.

Con respecto a esta víctima, el propio actor se puso en contacto con él para explicarle el procedimiento de devolución. "Por mi parte no te preocupes, que el dinero que se tenga que devolver se devolverá. Está mi abogado en ello. En cuanto se entere bien de lo que hay que hacer nos pondremos todos en contacto y de acuerdo para hundir a este hijo de... ", aseguraba en ese audio que el citado programa ponía en pantalla. Carlo Costanzia confiesa, incluso, que él mismo es víctima de su socio y, en cierta forma, de la situación.

"Me he encontrado yo también en una cosa más grande de lo que pensaba, lo único que quería era demostrar a mi padre que podía tener mis propias ganancias con una cosa. Me he metido con la persona equivocada en esto y todo se va a resolver porque soy un tío de palabra. Estaba completamente ajeno a todo y este tío me debe a mi mucho dinero y vamos a ver cómo resolver todo". Una versión similar a la que ya transmitió su madre en su primera aparición televisiva tras todas las informaciones. "Probablemente ha pagado más caro por ser mi hijo. Le han utilizado como persona conocida y como buena persona que es", aseguró a Sonsoles Onega.