La cirujana no ha dudado en mandarle un contundente mensaje a todos aquellos que pusieron en duda los terribles hechos.

El pasado mes de septiembre, Carla Barber sufrió uno de los episodios más desagradables de su vida después de que fuera asaltada brutalmente por unos individuos en su portal. Ahora, tras varias semanas de investigación, la cirujana puede respirar tranquila: la Policía ha detenido a los asaltantes gracias a las pistas que dio la novia de Diego Matamoros tras recobrar el sentido. Después de recibir la buena noticia, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha querido romper su silencio a través de sus redes sociales y ha lanzado un importante mensaje a aquellos que no se creyeron su historia.

Tras conocer la noticia, Carla Barber ha asegurado a través de sus redes sociales que está feliz y ha querido dar las gracias a todos aquellos que no dudaron en su día en mandarle un mensaje de apoyo. Sin embargo, la cirujana ha querido ser prudente y ha dejado claro que aún queda por delante todo el proceso judicial y que una vez que este termine será cuando hable sin tapujos sobre aquel fatídico día en el que los asaltantes utilizaron la técnica del mataleón para dejarla inconsciente.

A pesar de que no ha querido entrar en detalles, lo cierto es que la pareja de Diego Matamoros no ha tenido reparos en mandarle un mensaje a todos aquellos que en su día pusieron en duda los hechos y llegaron a asegurar que se trataba de una estratagema de la pareja para permanecer en el candelero y así acaparar todos los titulares. «A todos los que pusieron en duda mi historia, no creyeron lo que dije, se atrevieron a decir que me lo había inventado les digo que la próxima vez mejor estén calladitos. A los que incluso se alegraron por lo que me sucedió, lamento con toda mi alma que tengáis la mente y el corazón tan oscuros. Una pena, lo siento por vosotros», ha expresado a través de una historia de Instagram.

Así se produjo la detención de los atracadores

Después de recuperar la conciencia tras ser atacada por varios individuos, Carla Barber corrió detrás de ellos y aunque no consiguió alcanzarlos sí memorizó la matrícula de los asaltantes, así como el modelo del coche y su color. Unos datos claves que ha ayudado a que la Policía diera con la banda este mismo viernes. Según publicó ‘El Mundo’, en el momento de la detención, uno de los individuos se atrincheró en un balcón y amenazó a las autoridades con arrojar a un bebé que tenía como rehén. Minutos antes, se produjeron otras dos detención en Parla. Tal y como explica el medio, estos robos (tanto a famosos como a empresarios) se producían por encargado.

Desde aquel 17 de septiembre, la vida de Carla Barber ha cambiado por completo. En concreto, asidua a compartir su día a día a través de las redes sociales, lo cierto es que la cirujana tomó la decisión de no exponer al 100% su vida y se mostró más cauta a la hora de desvelar en qué punto geográfico se encontraba. Una decisión de la que también formó parte su chico, quien de un tiempo a esta parte dejó de publicar imágenes de su chica. Una decisión que llevó a que los rumores sobre una posible ruptura entre los dos tortolitos. Algo que al poco tiempo se encargaron de callar gracias a que ambos le dieron la bienvenida a un nuevo miembro en su familia, Togo, un perro protector.