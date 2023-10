En su entrevista para ‘Querido Hater’, David Valldeperas no solo ha hecho referencia al fin de ‘Sálvame’ y a su distanciamiento con algunos excompañeros. El que fuera director del programa de las tardes de Telecinco también ha hablado sobre la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. El formato marcaba un antes y un después en la pequeña pantalla, aunque para muchos, fue el detonante de la decadencia del espacio televisivo dirigido por Jorge Javier Vázquez, en el que en un primer momento trabajaba Antonio David Flores.

La emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ cayó como un jarro de agua fría sobre Antonio David Flores. El ex Guardia Civil trabajaba de forma asidua en ‘Sálvame’, motivo por el que le resultó bastante extraño que el formato diera voz a su exmujer y así se lo hizo saber a los directivos, entre los que estaba David Valldeperas: “La primera palabra que pronunció fue: ‘¿Cuánto le han pagado por esto?’”, ha asegurado el director, alegando además que “fue la última conversación” que tuvo con él.

Las preguntas del padre de Rocío Flores no quedaron ahí, y en cuanto vio a la hija de Rocío Jurado en pantalla, quiso despejar todas sus dudas: “Después de acabar el programa hablé con él y él me decía que cómo éramos capaces de hacerle algo así. Yo no había visto el documental y él lo que intentaba saber era hasta dónde llegaba Rocío, quería saber qué material y qué vivencias había contado”, ha asegurado Valldeperas, para después aclarar cuál fue su respuesta: “Le dije: ‘Yo no sé nada, pero tú has estado toda la vida hablando y ahora le toca a ella contar la verdad’”.

David Valldeperas: "Yo nunca hubiera contratado a Antonio David"

Dado el relato de Rocío Carrasco, en el que dejaba claro haber sido víctima de malos tratos por parte de Antonio David, Telecinco optó por despedir al tertuliano de manera inminente. Una drástica decisión con la que David estaba totalmente de acuerdo: “Yo nunca hubiera contratado a Antonio David y lo he dicho muchas veces (…) Me pareció una secuencia de una película de terror”, ha continuado, dejando entrever que nunca mantuvo una buena relación con Flores.

Por el contrario, con quien Valldeperas sigue manteniendo un vínculo estrecho es con la madre de Rocío Flores. A raíz de su aparición en la cadena de Fuencarral tras haber permanecido 20 años en un segundo plano, Rocío Carrasco consiguió ganarse el cariño de una gran parte de colaboradores de ‘Sálvame’. Tanto es así, que ha estado presente en algunos momentos muy relevantes como la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres, entre otras muchas situaciones.