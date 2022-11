Jorge Pérez lleva siendo protagonista de la actualidad varios días después de que le pillaran siéndole infiel a su mujer con Alba Carrillo en la fiesta de Unicorn TV. A pesar de que el Guardia Civil ha llorado y se ha arrepentido públicamente de lo ocurrido, la persona que peor lo está pasando es Alicia Peña, su mujer, que ha dado sus primeras palabras tras lo ocurrido.

Alicia se pronuncia sobre la infidelidad de su marido Jorge Pérez

En un principio se ha mostrado agradecida por todos los mensajes de apoyo que está recibiendo estos días: «Millones de gracias por todos los mensajes. Os he leído a todos y el amor que siento en ellos es muy bonito», empieza diciendo en un mensaje en forma de comunicado que ha compartido en su perfil en las redes sociales.

Pero ella va más allá. Aunque siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, Alicia avisa que hablará de cómo está viviendo el revuelo mediático: «Os merecéis una respuesta a cada uno, pero es imposible. Así que os daré una respuesta a todos por aquí, con mi verdad de lo que siento, en cuanto coja un poco de fuerzas. Gracias de corazón», termina diciendo Alicia.

El matrimonio tiene cuatro hijos en común

Están siendo unos días complicados para Alicia, que ha tenido que ver los vídeos de cómo su marido le era infiel con Alba Carrillo. No ha parado de recibir mensajes de cariño y apoyo, y ella se ha mostrado de lo más agradecida. Ahora que ya ha podido leerlos, esta ha dado la cara, asegurando que es consciente de que debe una explicación. Aún así, asegura que hablará de lo que siente cuando tengas las fuerzas suficientes.

Jorge no ha dudado en mostrarse arrepentido públicamente. De hecho, aseguraba que no su matrimonio no atravesaba una crisis. Molesto con las informaciones que han dado algunos compañeros de Mediaset, quiso despejar todas las dudas. “Es totalmente falso que mi matrimonio estuviera pasando por una crisis”. También asumía públicamente su error: «Yo sé que he metido la pata y voy a asumir las consecuencias. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Me rompe entender que alguien pueda beneficiarse de algo así. Hasta ese día que cometí ese grave error por ese tonteo mi matrimonio era excelente».