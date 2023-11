Primeras palabras de Aitana sobre su ruptura con Sebastián Yatra

Que Aitana se rompiera ante miles de personas en su concierto de México no fue casualidad. La artista, que tanto está triunfando a miles de kilómetros, no pudo contener las lágrimas tras su ruptura con Sebastián Yatra. Y es que es muy difícil cantar al amor si ahora está ausente en tu vida. La joven de 24 años reconoció "estar pasando por un mal momento" siendo poco después cuando Sebastián Yatra confirmó la peor de las noticias para los fans de la pareja. Su relación se había acabado y él siempre tendría un profundo cariño hacia ella, una confirmación que no daba lugar a nuevas oportunidades. Ahora Aitana ha sido la siguiente en hablar.

Así reacciona la artista cuando un reportero le pregunta en Perú sobre su ruptura con Yatra

La cantante, quien se encuentra en Perú, ha atendido a un periodista antes de montarse en la furgoneta con su equipo. Mientras este le preguntaba por las cosas buenas que le había traído este año, ella se limitaba a hablar de trabajo. "Cosas súper bonitas, he empezado a hacer giras en recintos más grandes...He empezado a venir a sitios como Perú por ejemplo que nunca había venido. Estoy muy contenta y muy feliz", comenzaba diciendo. Sin embargo, el reportero quería ahondar más y le preguntaba sobre el final de su noviazgo con Yatra, un asunto que en un principio evitaba abordar. "Sí, bueno...que vaya muy bien", espetaba con una tímida sonrisa.

Aitana habla por primera vez sobre Yatra tras su comentada ruptura

Ante la insistencia del periodista y con la plena intención de no dejar un mal sabor de boca en el país inca, Aitana explicaba qué siente por él en estos momentos. A pesar de que en las últimas horas su entorno aseguraba que estaba cabreada con Yatra por confirmarlo sin previamente haberlo acordado con ella, ella presume de un talante diferente. "Súper amigos, nos seguiremos llevando súper bien", deslizaba. Buen rollo y ganas de que todo fluya.

Visiblemente incómoda por las preguntas, Aitana ha zanjado la conversación y ha agradecido el interés en Perú. Eso sí, ni una palabra más sobre el momento personal que vive por su ruptura con el colombiano. "Que vaya muy bien, muchísimas gracias", repetía en dos ocasiones. De este modo esquivaba confirmar si es cierto que está destrozada y que quiere una segunda oportunidad con el cantante, a quien le une una amistad desde hace más de cinco años.

Se conocieron en 'Operación Triunfo' cuando ella concursaba en el talent, pero jamás imaginó que esto acabaría sucediendo. Once meses de relación que habrían llegado a su fin, aunque hay quien duda de que esto sea una estrategia y ellos tan solo quieran despistar. Habrá que esperar para ver cuáles son sus próximos movimientos.