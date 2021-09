Kiko Hernández ha compartido algunas imágenes desde el teatro en el que está preparando el estreno de su obra ‘Distinto’.

Kiko Hernández no para quieto. El colaborador de televisión no solo triunfa en la pequeña pantalla desde su puesto de ‘Sálvame’, prueba de ello, que hace unos meses decidiera ampliar miras. Según pudo saber SEMANA en exclusiva, abrió un negocio de alimentación y ahora, además, se ha lanzado al teatro. Precisamente su rol como actor es el que le mantiene especialmente ilusionado y así lo demuestran las últimas imágenes que él mismo ha compartido en su perfil. Desde el teatro Marquina y en plenos ensayos, Kiko Hernández ha revelado incluso para cuándo se estrena su obra ‘Distinto’, en la que él debutará. «Que ganas de que todo sea muy pronto @distinto_teatro. En febrero 2022…ya no queda nada», ha escrito. Junto a dos fotos en las que se le ve muy feliz, Kiko Hernández anuncia que próximamente se subirá a los escenarios.

Ya han sido muchos los que han felicitado al tertuliano. Saben la emoción que le invade en esta etapa profesional, por lo que le han animado para que siga adelante. Aunque el público todavía no puede disfrutar de la obra o verle actuar, muchos confían en que salga todo a pedir de boca y Kiko Hernández tenga la misma suerte como actor que como colaborador. No es la única novedad de ‘Distinto’, también lo es la llegada de otros actores como Blas Caballero, quien acaba de aterrizar en el elenco de esta obra que aún no ha visto la luz.

En concreto, será el 11 de febrero del próximo año en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz cuando Kiko Hernández sorprenda con nuevo rol. Comenzará una nueva andadura para él, al igual que en su momento hizo Jorge Javier Vázquez con su gira teatral, en la cual todavía sigue inmerso. En SEMANA nos pusimos en contacto con el autor de la obra, Juan Andrés Arraque, quien nos dio detalles de esta obra que promete dar que hablar. Entre otros datos, que Kiko Hernández ha recibido clases de doblaje. A pesar de que el estreno estaba previsto para el 2020, retrasaron el estreno unos meses con el fin de que la función fuera completamente segura.

El autor de la obra reveló a SEMANA el arduo trabajo que estaba haciendo Kiko Hernández para poder compaginar su papel de colaborador con el de actor. Kiko está muy implicado y quiere que aquellos que trabajan mano a mano con él se sientan orgullosos y satisfechos de tenerle como compañero. «Tiene muchas ganas. Se está esforzando. Se está dejando la piel y es un tío muy muy muy responsable. La gente no lo conoce de verdad. Es un tío muy trabajador», dijo a este medio el autor de la obra. Asegura que encaja perfectamente con el personaje y que una vez que Hernández leyó el libreto, quedó encantado. A partir de ahí, empezaron a trabajar juntos en un sueño que está a punto de convertirse en realidad.