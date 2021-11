Isabel Torres se sentó este fin de semana en un plató de televisión después de despedirse de sus seguidores, informando de que los médicos le han dado una esperanza de vida de dos meses. Una dura noticia que la actriz protagonista de la serie ‘Veneno’ ha dado a conocer con entereza, tras ver cómo el cáncer de pulmón contra el que batalla ha regresado con metástasis en los huesos y fuertes dolores con los que trata de lidiar desde la casa de una de sus mejores amigas, a la que considera casi como una hermana. Pese a desalentador futuro que le han planteado, la actriz no está dispuesta a quedarse encerrada en casa a que el fatal desenlace se produzca y continúa con su rutina en la medida de lo posible y hasta el punto en el que su enfermedad se lo permite. Así, estas son las primeras imágenes de la actriz tras su anuncio más difícil y tras haber sido galardonada con un Premio Ondas por su aplaudido papel para la serie de Los Javis.

La intérprete se encuentra en Madrid, tras venir a realizar una entrevista para ‘Sábado Deluxe’ en la que ha dado grandes lecciones de vida, ahora que se enfrenta a la muerte. Sus palabras han conmovido a todos y sus fans no han querido desperdiciar esta oportunidad de encontrarse con su ídolo por las calles de la capital, pidiéndole fotos y haciéndose fotos con ella, como así se muestra en las imágenes a las que SEMANA ha tenido acceso este lunes. Imágenes captadas tras la última entrevista de Isabel Torres, en la que reconocía que “la entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarro de agua fría. De los más grandes que te puedes imaginar. Realmente cuando me lo dicen yo no sabía qué hacer. Si morirme, llorar, tirarme al Sofía. Tuve muchas opciones, pero sabía que estaba rodando la serie de mi vida. Pensé que, aunque fuera lo último que hiciera, lo iba a hacer bien”.

Isabel Torres se mostró valiente ante lo inevitable: “Todos estamos expuestos a morir, quizá yo tengo la muerte más de frente. Se mira a la muerte y te asusta. Si viene creo que voy a estar completamente preparada para marcharme tranquilamente”, asegura Isabel Torres en su entrevista, en la que reconoce que ya ha comenzado a despedirse de su familia y amigos. Está serena y no tiene miedo a lo que está por venir, aunque no piensa rendirse en ningún momento: “Sin darme cuenta he hecho de mi vida una batalla, que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Lo que tengo claro es que no voy a parar de batallar hasta el último momento”, promete la actriz, que ha entendido que tan solo le quedan dos opciones: “O me deprimo o disfruto de los momentos que me quedan y me despido de las personas que quiero”, sentencia con valentía en una entrevista que ha sido muy aplaudida en las redes sociales.