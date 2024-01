Primeras imágenes de la finca en la que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Teresa Urquijo se darán el 'sí, quiero'

La revista SEMANA ha revelado en exclusiva que el Alcalde de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida y su pareja se casan el próximo 6 de abril. Una boda, cuyo convite, se celebrará en una finca familiar de ella, en concreto, en el Canto de la Cruz, en Colmenar Viejo. A tan solo unos kilómetros de Madrid se darán el 'sí, quiero' ante cientos de invitados que serán testigos no solo de su amor, sino también de las espectaculares vistas del lugar. Y es que la propiedad de los abuelos maternos de la novia, Teresa Urquijo, está situada en un enclave mágico al encontrarse en plena naturaleza. Allí se encuentra su Yeguada Flor de Lis y se organizan concursos de equitación en los que incluso parte de la familia está presente, algo que nos ha permitido colarnos en su interior.

La finca cuenta con varios rincones, pero los novios se han enamorado de uno concreto. Almeida y Teresa Urquijo quieren celebrarlo por todo lo alto en una terraza que está en la parte trasera de la casa, pues allí tanto ellos como el resto de asistentes gozarán de un paisaje inigualable. Ya son varios los invitados que han empezado a conocer detalles de la boda, un enlace que llega tras 15 meses de relación y del que este medio ha avanzado importantes datos en exclusiva. Según revela Vanitatis la noticia fue comunicada a su entorno el día de Nochebuena, una fecha que ambos tenían en mente para dar la excelente noticia a sus más allegados.

Aunque podrían poner el sello a su historia de amor en cualquier lugar, han decidido que sea una finca familiar de ella. Una por la que, por cierto, ella siente un importante cariño. Siempre que puede se escapa allí para montar a su caballo y, además, ha pasado grandísimos momentos allí, por lo que es el lugar perfecto para casarse con el político. Allí estarán alejados de miradas indiscretas y podrán medir al dedillo cada uno de sus pasos, otro punto importante para José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo.

¿Qué se sabe de la finca en la que celebrarán su boda Teresa Urquijo y Almeida?

El Canto de la Cruz se edificó en 1991. Allí viven ahora los abuelos de Teresa, el matrimonio de Moreno Borbón-Dos Sicilias, por lo que se trata de un lugar especialmente íntimo. Una boda que llega casi un año después de que viéramos por primera vez a Teresa Urquijo junto a Almeida. Entonces parecía nerviosa, pero supo capear la situación y venció sus miedos con una tímida sonrisa. Solo dos días después de que la revista SEMANA confirmara en exclusiva que pasarán por el altar, Almeida se ha pronunciado en sus redes sociales. Un escueto, pero romántico texto con el que grita su amor hacia a su futura esposa. "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí", ha escrito.