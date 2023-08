Primeras imágenes de Sergio Rico tras salir del hospital: "Me siento muy emocionado y feliz"

El portero sevillano del Paris Saint-Germain, Sergio Rico, ha abandonado este viernes del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde llevaba tres meses ingresado por un accidente con un caballo en la romería de El Rocío (Huelva) el pasado 28 de mayo. Tras recibir el alta, el deportista ha querido agradecer el apoyo que ha recibido en estas durísimas semanas. Acompañado de su esposa, Alba Silva, y recibido con aplausos por muchos curiosos que se han acercado al centro sanitario, ha explicado: "Quiero dar las gracias por el respeto que habéis tenido, a mi mujer, a mi familia y al mundo del futbol, a mis compañeros que han estado ahí, mandándome mensajes de apoyo, a esas personas que se han quitado un minuto de su tiempo, todo el apoyo se agradece y llega muchísimo".

"Fue un sueño, me desperté aquí en el hospital, gracias a Dios he podido salir", dice Sergio Rico al salir del hospital

El jugador, visiblemente más delgado, se ha emocionado al dirigirse a la prensa: "Me siento muy emocionado y muy feliz... A mi mujer, a mi familia y a todos los que han estado ahí. Sin el apoyo de ellos no habría sido posible".". Positivo ante su recuperación, desea poder seguir su recuperación en casa y "estar disponible dentro de poco, recuperarme y volver al fútbol". Ha salido a las 13:10 del hospital, por su propio pie. Y no ha dejado de sonreír. Por suerte, lo peor de su calvario ha pasado ya. Estuvo a punto de perder la vida tras caer accidentalmente de un caballo. Puede decirse que su caso ha sido un milagro. Consciente de la gravedad de su caso, Sergio Rico ha expresado: "Realmente, dicen que el cerebro es inteligente y borra este tipo de sucesos. Fue un sueño, me desperté aquí en el hospital, gracias a Dios he podido salir".

El guardameta sevillano ha estado ingresado un total de 83 días, de los que 37 estuvo bajo vigilancia las 24 horas del día en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario de la capital andaluza. El pasado 4 de julio pasó a planta con atención médica y cuidados de enfermería. En todo este tiempo, su mujer, Alba Silva, ha sido su principal apoyo.

El pasado 11 de junio, la pareja celebró su primer aniversario de boda. Entonces, Sergio Rico estaba sedado, pero su mujer quiso mandarle un bonito mensaje. "Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todas los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar mi amor. Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar. No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos", decía a través de las redes sociales.