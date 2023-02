Primeras imágenes de Piqué tras la entrevista más conmovedora de Shakira

Hace apenas unas horas, Shakira se ha sentado en la televisión mexicana para hablar, como nunca antes lo había hecho, sobre la manera en la que afronta su separación de Piqué. En el programa 'En Punto de N+', emitido por la cadena mexicana Televisa, la de Barranquilla ha reflexionado sobre lo mal que lo ha pasado. Reconoce que ha sido el año más duro de su vida, pero sus hijos, sus familiares y su trabajo la han ayudado a salir del durísimo varapalo que ha supuesto romper con el padre de sus pequeños. Sincera, la cantante ha admitido haber sido "demasiado dependiente emocionalmente de los hombres" y "una enamorada del amor y eso le ha hecho idealizar de algún modo su romance con el exfutbolista. "Creo que esa historieta, de alguna manera, he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma en la vida. He logrado sentir que soy suficiente, me siento completa”, ha dicho. Poco después de que abriera sus sentimientos al mundo entero, el aludido ha sido visto en Barcelona. Y, lejos de querer hacer comentarios sobre las declaraciones de la artista, ha huido de la prensa. No se pierdan el vídeo para ver su reacción.

El empresario catalán ha salido este martes de su domicilio del centro de Barcelona como es habitual: saliendo del garaje del edificio condiciendo su propio coche. En esta ocasión, a diferencia de sus últimas apariciones públicas, iba al volante en solitario. No le acompañaba Clara Chía. Al percatarse de la presencia de la prensa gráfica ha salido corriendo. Nada tiene que decir de las palabras que ha pronunciado Shakira sobre los meses tan complicados que ha pasado después de que su idilio con el exjugador se hiciese pedazos. "Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesitaba un hombre para completarse, una familia. Yo también tuve ese sueño de que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo", ha contado. Incluso ha lanzado un dardo a Piqué: "No todos en los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera, y a mí con mis dos niños lo ha hecho".

"Cuando una mujer tiene que enfrentar los combates de la vida sale fortalecida y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propios debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor... porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión, y he logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar", ha dicho la cantante, que no parece arrepentirse de ninguna de las pullas que ha soltado contra el deportista en sus últimas canciones.

Parece claro que el empresario y propietario de la empresa Kronos ha optado "por pasar de todo" y por centrarse en su nueva vida y en su idilio con su actual pareja, Clara Chía, de 23 años. Su principal interés ahora es que la ruptura afecte lo menos posible a sus hijos y que estos puedan seguir con su rutina. Así lo asegura el círculo de Piqué a 'Vanitatis', quien sostiene que "su intención es seguir viviendo en su tríplex". De momento no se plantea buscar otra casa y permanecer instalado en su exclusivo dúplex en el centro de la ciudad condal. "Con Shakira decía que las peleas eran continuas", cuentan en el citado medio, donde explican que Piqué se quejaba a las personas de su entorno de que la cantante era muy controladora.