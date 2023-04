Primeras imágenes de Bertín Osborne con su nueva ilusión, Gabriela Guillem

La noticia de que Bertín Osborne tiene una 'amiga especial' ha sido una sorpresa para muchos. En las últimas horas, todo el mundo habla de la nueva ilusión del presentador. Se llama Gabriela Guillem, una atractiva joven que ha trabajado como modelo en alguna ocasión y con la que ha trabajado en conjunto para la firma 'El Capote'. Desde que se ha destapado el idilio, todas las miradas están puestas en la recién estrenada pareja. ¿Cómo y dónde se conocieron? ¿Dónde suelen citarse? ¿Existe la posibilidad de que él se enamore de ella? ¿Ella lo está de él? Hasta el momento, el artista se ha apresurado a aclarar que no está enamorado. Tampoco ilusionado. Gabriela, por su parte, no niega que está feliz. Lo considera un "amigo muy especial", tal y como ha explicado en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Además, ha revelado que lo "quiere muchísimo". Solo faltaba ver imágenes de ellos juntos. Y SEMANA las ha conseguido.

Bertín Osborne sale con su amiga especial en compañía de unos amigos

Esta revista ha captado fotografías de la salida que hizo la pareja hace aproximadamente un mes. Ambos acudieron a un restaurante en compañía de unos amigos, lo que demuestra que el artista no oculta su relación en su círculo más íntimo. Sonrientes, acaramelados y cómplices, las cámaras los han inmortalizado recientemente al salir de un local, en el que estuvieron un par de horas cenando y disfrutando de una agradable velada. Después de cenar con sus amigos y despedirse de ellos, Gabriela tuvo la suficiente confianza de montarse en el coche de Bertín. En ese momento, abandonaron el local juntos y solos.

Cabe recordar que, tras conocerse que Bertín está saliendo con Gabriela Guillem, la reacción de Fabiola Martínez no se ha hecho esperar. La fuera mujer del cantante ha revelado que no le pilló por sorpresa su affaire con esta joven. Al parecer, él se puso en contacto con ella a través de un audio en el que le dijo que "parece que iba a salir algo. Me imagino que restándole un poco de hierro a la situación". La venezolana asegura que le parece "estupendo" que tenga "amigas" y "amigas especiales". También ha puntualizado que "ahora mismo lo que menos me apetece es estar hablando de la vida de Bertín". Para ella, lo único importante es que él "esté bien" y "esté feliz". Y se pregunta: "¿Cuántas vidas tenemos?". Sincera, como siempre, ha revelado que "jamás en su vida ha sido celosa", por lo que ahora no tiene motivos para serlo. "He sido muy cariñosa. Yo le he dicho que yo lo único que quería es que fuera feliz y yo encantada", subrayaba.

El cantante se separó de Fabiola Martínez hace dos años

Durante su charla con Sonsoles Ónega, Fabiola Martínez ha confesado que había coincidido con la mujer con la que se le relaciona a Bertín: "Yo fui a una cosa de una bodega y había mucha gente. Él estaba y estaban dos chicas y resulta que me he enterado que una de esas chicas era ella. Y él no me dijo nada", ha dicho. "Yo no fui con él. Fuimos un grupo muy grande porque era un tema de ocio y trabajo y él estaba con ella allí y no me dijo nada. No sé es que es muy raro. Es muy difícil. Yo me pongo en el lugar de él y yo pienso 'qué difícil enamorarte o volver a sentir ilusión por una persona en el medio que nos movemos'".

Gabriela, hasta ahora desconocida para el gran público, se ha dedicado al mundo de la belleza. Su rostro no era habitual para el papel couché... hasta que coincidió con Bertín en una sesión fotográfica para una firma conocida de moda. Ahora que se sabe que está al lado del artista, no ha dudado en compartir imágenes en su finca de Sevilla, donde han coincidido en otras ocasiones. Esta relación llega dos años después de su separación con Fabiola Martínez tras más de 14 años de matrimonio.

