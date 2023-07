Primeras imágenes de Álvaro Falcó e Isabelle Junot tras la muerte de Marta Chávarri

Álvaro Falcó acaba de recibir la peor de las noticias. Ha fallecido su madre, Marta Chávarri, a los 63 años, por causas que se deconocen. Su único hijo ha recibido la noticia como un duro golpe. Unos minutos después de conocerse la noticia de la muerte de su madre, el joven se dejaba ver en la calle junto a su mujer, Isabelle Junot, con rostro serio y con gafas de sol para ocultar sus ojos.

Álvaro Falcó vuelve a casa desolado tras la muerte de su madre

Vídeo: Europa Press.

La pareja se convirtió en padres por primera vez hace apenas un mes. Ahora que siguen descubriendo lo que significa ser padres primerizos, tienen que lidiar con la tristeza de haber perdido a un ser querido. Álvaro iba detrás de su mujer, que no podía ocultar su tristeza antes esta dura noticia. Tenía consigo el teléfono móvil, donde estamos seguros que está recibiendo en estas horas muchísimas llamadas. Álvaro, por su parte, no ha querido quitarse las gafas de sol para no mostrar su tristeza.

Ha estado acompañado de su mujer, Isabelle Junot

La madre de Álvaro Falcó, primo de Tamara Falcó, llevaba tiempo alejada de la vida pública. Fuentes de total solvencia han asegurado al medio anteriormente citado que ha sido su asistenta quien la ha encontrado en su casa. Esta no dudó en ponerse en contacto rápidamente con su hermana, que ha sido la encargada de llamar a los servicios de emergencia. Los servicios médicos no pudieron hacer nada por su vida cuando llegaron al domicilio de Marta en la capital española.

No había constancia de que Marta Chávarri sufriera ninguna enfermedad, por lo que su cuerpo será sometido a una autopsia para conocer la razón principal de su muerte. Para Marta estaba siendo una época increíble, ya que estaba disfrutando al máximo su faceta como abuela de la pequeña Philippa. Su vida se desarrollaba desde hace años desde la discreción, pero reapareció públicamente en la boda de su hijo, que se celebró en abril de 2022.

Marta Chávarri se convirtió en abuela por primera vez hace un mes

La noticia de su muerte llega apenas unas semanas después de que Marta Chávarri se convirtiera en abuela por primera vez. Su único hijo, Álvaro Falcó, se convirtió en padre hace apenas un mes de su hija, Philippa, fruto de su matrimonio con Isabelle Junot. Por el momento, ni Álvaro ni Isabelle han hecho mención en sus respectivas redes sociales sobre este duro golpe que han recibido.