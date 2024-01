Primeras imágenes de Borja Thyssen, huyendo de la prensa, tras la entrevista bomba de su madre

Vídeo: EUROPA PRESS.

Borja Thyssen (44 años) ha reaparecido tras la demoledora entrevista de su madre, Tita Thyssen (80 años). El hijo de la baronesa se ha dejado ver por las calles de Madrid después de que su madre hablara abiertamente sobre su decisión de cambiar su testamento, algo que hace a menudo, y de poner a su hija Carmen como la depositaria de su legado. Borja estaba haciendo unas compras por la Milla de Oro de la capital española cuando ha visto a la prensa. Nada más ver a la reportera y a un cámara, Borja no ha dudado en huir. ¡Dale al PLAY para ver su sorprendente e inesperada reacción!

Después de varios días desaparecido de la vida pública, Borja Thyssen ha dado el paso de salir de su refugio para hacer vida normal. Sin embargo, se ha encontrado con mucha prensa, que está interesada en conocer su opinión sobre las declaraciones rotundas que ha dado su madre acerca de su legado. Y parece que no se lo podría haber tomado muy bien, ya que dejaba claro que su hija Carmen es la perfecta candidata para asumir su reto.

Tita Thyssen ha cambiado en varias ocasiones su testamento

Hace apenas unos días, Borja Thyssen volvía al foco mediático por culpa de la demoledora entrevista que ofrecía su madre en 'Espejo Público', donde Tita Thyssen desvelaba que había cambiado su testamento en varias ocasiones: "He hecho cantidades de testamentos. Cuando cambia la vida, vas cambiándolos", declaraba la baronesa tajante.

La relación entre madre e hijo ha sido de lo más cambiante durante los últimos años. Esto podría haber sido clave para Tita Thyssen, que ha encontrado en su hija Carmen, que parece estar muy preparada a nivel de estudios y de idiomas, la perfecta heredera. A sus 80 años, con una vida marcada por los grandes amores y la polémica, está muy segura del paso que ha dado de cara a proteger su millonario patrimonio.

No va a ser su hijo el que maneje su multimillonario patrimonio. Eso podría haber sentado muy mal a su hijo. Y aunque no ha querido decir nada al respecto, su reacción al encontrarse con la prensa en plena calle demuestra que así ha sido. Borja Thyssen no solo huye de la prensa, también se monta en un taxi a toda velocidad y cierra de un portazo la puerta al entrar.

Borja Thyssen prefiere mantenerse en silencio en plena polémica

Por las palabras que ha ofrecido la baronesa en esta entrevista, todo indica que Carmen, una de las mellizas de Tita Thyssen será la persona que se encargue de organizar el legado. La joven ya formaría parte de alguno de los consejos de administración que llevan las riendas de los asuntos de su madre. Esta, por su parte, no ha desvelado el nombre de la elegida durante la citada entrevista. Sobre su testamento, Tita Cervera ha explicado que es un tema que "ya ni le preocupa", porque es algo que tendría atado desde hace varios años.