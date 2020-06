María Pombo y Pablo Castellano están pasando por una de las etapas más dulces de su vida. La influencer y su marido han anunciado este mismo viernes que están esperando a su primer hijo en común con una publicación en la que se ve a la joven en un vídeo con la ecografía. Tan solo unas horas más tardes, SEMANA tiene en exclusiva las primeras declaraciones de los futuros padres.

A la salida de su residencia familiar, María Pombo y Pablo Castellanos no podían ocultar su felicidad. Con una sonrisa de oreja a oreja, la joven de 25 años aseguraba que estaban muy contentos con esta gran noticia. En concreto, la pareja, que se dio el «sí, quiero» en una boda de cuento de hadas el pasado verano, ha explicado que aún no saben el sexo del bebé, aunque no le dan importancia y reconocen que solo les importa que «venga sano».

La futura mamá ha insistido en que, a pesar de que es muy pronto, tienen algún que otro nombre en mente para su futuro bebé: «Tenemos muchas opciones«. Además, una ilusionada María Pombo ha dejado claro que a ambos le encanta los niños y que les gustaría formar una familia numerosa, aunque ahora mismo están centrados en el bebé que viene. «Primero esto y luego ya veremos», afirma entre risas la influencer. Asimismo, insiste en que ya ha tenido «algún que otro antojo» y que irá informado de cómo avanza su estado de gestación.

Así han confirmado la noticia

La ‘influencer’ se encuentra ya en el tercer mes de embarazo y la noticia les ha llegado justo cuando se encuentran en plena mudanza a su nueva casa. Ella misma ha querido compartir la noticia en su Instagram, donde cuenta ya con más de 1,4 millones de seguidores. Con un emotivo vídeo, María ha escrito: «Llegas para alegrarnos la vida 👼🏼 Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia… ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más! ❤️ @pablocastellano86 No has nacido y ya te queremos ✨👼🏼», escribía muy emocionada.

En la publicación que ha compartido anunciando la buena nueva, aparece María Pombo en el momento en el que escucha por primera vez los latidos de su bebé. La ‘influencer’ no puede evitar las lágrimas y la emoción al escucharlos y mira a Pablo, que está grabando el momento con su móvil.