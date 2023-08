Primeras declaraciones de Hiba Abouk tras su polémica separación de Achraf Hakimi

Hiba Abouk está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida después de que se conociera su separación de Achraf Hakimi. La actriz ha reaparecido en Madrid. Y es que no ha querido perderse el entreno de la primera película como director de Mario Casas, 'Mi soledad no tiene alas'. Allí no ha podido evitar que la prensa le pregunte por cómo se encuentra tras la polémica separación.

Fue el pasado 27 de marzo cuando Hiba Abouk anunciaba su separación del futbolista tras cinco años de amor y dos hijos en común. Ahora ha ofrecido sus primeras declaraciones: "Estoy muy tranquila" y dice un contundente "sí" cuando le preguntan si cree que todo se resolverá de la mejor manera posible.

Vídeo: EUROPA PRESS.