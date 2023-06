Primera reacción de Íñigo Onieva tras el desmentido del Café Gijón

A principios de semana Íñigo Onieva parecía que encontraba un nuevo proyecto profesional pero no ha sido así. Las informaciones apuntaron a que se convertiría en nuevo socio del mítico Café Gijón, punto de encuentro de escritores y eruditos durante años. Fue la propia dirección del lugar la que desmintió en un comunicado que esto fuera verdad. De hecho señalaron a la posible mala intención que habría con ellos al hacer público algo así. "Es del todo infundado, falso y totalmente malintencionado que nos encontremos en situación concursal o quiebra. Seguimos trabajando para nuestros clientes y amigos con la misma ilusión", puntualizaban. Desde entonces no se había preguntado al prometido de la Marquesa de Griñón por ello. Dale al play en el siguiente vídeo y descubre cuál ha sido su reacción cuando los reporteros le planteaban el tema Café Gijón.

Vídeo: Europa Press

En SEMANA en exclusiva ya adelantamos que Onieva no tendría un puesto nuevo aquí. Él, de momento, esquiva responder, ni mostrar un solo gesto al respecto a las cámaras de Europa Press. Aunque confirmaron que habían negociaciones en marcha con una empresa inversora, con este "no hay nada firmado". Ya en ese momento previo "no entienden de dónde salen las informaciones" o "a quién le puede interesar que diga que es socio del Café Gijón".