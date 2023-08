Primera reacción del padre de Jenni Hermoso tras el discurso de Luis Rubiales

El discurso de Luis Rubiales en la sede de la Federación el viernes 25 de agosto ha puesto todas las miradas de nuevo en Jenni Hermoso. El presidente de la Federación Española de Fútbol asegura que se trató de un beso "consentido" en el que incluso pidió permiso a la futbolista, un discurso que ha generado muchísimas críticas dentro y fuera de las redes sociales. Iker Casillas era uno de los primeros en pronunciarse, una tajante opinión que, por cierto, ha sido muy aplaudida en la Red. Si bien de momento Jenni está en silencio, quien sí ha dado un paso al frente ha sido su familia, de hecho, ya existe una primera reacción de su entorno.

Luis Rubiales en el foco de las críticas desde hace días

Todas las miradas estaban puestas en ella después de que Luis Rubiales aseguraba que no iba a dimitir. Mientras Jenni Hermoso pidió medidas ejemplarizantes para él, él se despojaba de toda culpa y decía sentirse sorprendido con los últimos movimientos de la deportista. Ahora se descubre qué opina su círculo al respecto. Dicen estar desbordados con todo lo sucedido y reconocen que es un momento complicado. "No tenemos palabras, no es el momento de hablar", ha dicho el padre de Jenni a una reportera de 'Ya es mediodía'. En su tono de voz se percibe incomodidad, la misma que siente tanto ella como el resto de compañeras de selección con todo lo sucedido. No quieren valorar, aunque eso no quita que sea evidente el dolor que sienten tras el escándalo.

Jenni Hermoso habría comunicado a su entorno que "no está de acuerdo con todo lo que se está diciendo" y además asegura que "no le está prestando atención a todo esto". Así lo han revelado en la sección del fresh, donde explican que ella se encuentra en Ibiza junto a otras futbolistas y amigas, donde trata de capear el temporal. Ha disfrutado de una escapada sobre una embarcación de la que SEMANA te dio todos los detalles, viaje que han hecho tras su victoria en el Mundial Femenino.

Para Jenni no habrían sido fáciles estos días. Recordemos que se ha llegado a decir que sufrió ciertas presiones por parte de Luis Rubiales en su vuelo de vuelta, donde le pidió que posara junto a él en su vídeo público de disculpa. Quería que ella restara importancia al beso, pero ella se negó. "Hazlo por mis hijas", fueron las palabras utilizadas por el presidente de la Federación Española de Fútbol.

