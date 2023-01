La imagen más buscada. Todo el mundo quería saber dónde estaba Piqué y cuál había sido su reacción tras escuchar todos y cada uno de los reproches que le había lanzado Shakira. Aunque de momento no ha querido mojarse, sí que se ha dejado ver en San Francisco. Con una reaparición cerrada en España, ahora te mostramos la que es su primera foto después del escándalo. El empresario no ha tenido reparo este jueves en posar en un partido de los Warriors en el Chase Center, aunque él no ha compartido todavía la imagen. Analizando la citada instantánea se puede ver que está relajado, sonriente y en absoluto preocupado, eso sí, quién sabe si en su caso la profesión iba por dentro.

El exfutbolista ha viajado aparentemente sin Clara Chía, quien está trabajando a destajo en la Kings League. De hecho, sus compañeros de trabajo han salido del paso para defenderla públicamente y ensalzar su figura, la cual se ha visto empañada con todo lo que ha dicho la colombiana sobre ella. La artista deja caer que Piqué ha perdido con el cambio de relación y compara a Clara con un un reloj de marca Casio y a sí misma se iguala con un Ferrari. Unas comparaciones que lejos de pasar desapercibidas han generado muchísimos memes en redes sociales, los cuales han hecho mucho ruido desde que Shakira lanzara su canción.

Piqué tiene esta semana varios compromisos profesionales, por lo que su agenda le obligará a estar más presente que en otros momentos. Mientras él ha estado hasta ahora en silencio, quien sí ha mandado un zasca velado a Shakira ha sido el padre del catalán. Aunque su intención podría no ser que llegara a los medios, su estado de WhatsApp y su fotografía de perfil dejan ver el movimiento inesperado que ha hecho, pues está dirigido a la madre de sus nietos de forma directa.

[PUEDES ESCUCHAR LA CANCIÓN ENTERA DE SHAKIRA AQUÍ]

Tildada en este momento de «venganza millonaria», Shakira no ha dejado de sumar likes, visualizaciones y varios ceros a la cuenta de ambos artistas desde que la canción viera la luz. Con el acuerdo firmado, Shakira ha puesto toda la carne en el asador, cargando contra Piqué y Shakira sin necesidad de indirectas. Aunque esta es la tercera canción que le dedica al padre de sus hijos, lo cierto es que nunca había sido tan cristalina como hasta ahora. La cantante ha sacado la artillería pesada contra Piqué, siendo muchos los que se preguntan si seguirá disparando contra él a través de sus letras o por el contrario habrá llegado al final esta estrategia musical.