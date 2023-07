Primera foto de Sergio Rico desde el hospital junto a Alba Silva

Dos meses han pasado desde que Sergio Rico fuera ingresado en la UCI y fuera inducido al coma. Su estado era muy grave, tanto que ni siquiera su esposa sabía qué decir. Si bien las primeras noticias no eran nada halagüeñas, con el trascurso del tiempo demostró su fortaleza, rompiendo los esquemas a sus médicos. Ahora, cuando queda muy poco tiempo para que sea dado de alta hospitalaria, su esposa Alba Silva ha compartido su primera foto junto a él. El joven, que se encuentra en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), trata de pasar el tiempo en la clínica haciendo lo que más le gusta y, sobre todo, con su persona favorita y de quien no se ha separado de él ni un momento. Sus manos entrelazadas mientras ven una serie en su tablet deja ver que no hay mejor plan para ellos que ese, aunque su verdadero deseo es que su vida continúe fuera de los muros de la clínica.

A pesar de que Alba Silva trataba de dar el parte médico de su marido en las primeras semanas del accidente, no había compartido ninguna imagen con Sergio Rico desde que él se cayera en El Rocío. Prefería que lo sucedido en el hospital quedara para ellos y que todo se quedara en la intimidad de la familia. Pero afortunadamente la salud del futbolista ha mejorado notablemente y ella no hace más que celebrarlo. ¿Cómo? Pues compartiendo tiempo con su marido, con quien está deseando brindar por su primer aniversario de boda, el cual se cumplió el pasado 11 de junio.

"No es dónde, sino con quién", escribe la periodista junto a un emoji de corazón, gesto que deja ver que pequeños momentos como este le hacen muy feliz. Ni ella ni tampoco su entorno más cercano sabían cuál iba a ser el destino de Sergio Rico, prueba de ello que tuvieran que volverle a inducirle el coma. Llegó a estar consciente, pero tras retirarle la sedación hubo un deterioro en él y se tomó la decisión de repetir el mismo proceso. Esto provocó que sus íntimos tomaran la drástica decisión de no emitir más partes hasta que hubiera cambios notorios en su estado.

Por el momento, no hemos podido ver de nuevo a Sergio Rico. Sus seguidores se han conformado con esta imagen, foto que refleja que el deportista poco a poco evoluciona. El equipo médico de su hospital y estar acompañado de su familia ha jugado un papel decisivo para su recuperación, proceso que está en marcha y que deberá continuar cuando abandone el centro hispalense en el que permanece. Alba Silva y Sergio Rico quieren que esta pesadilla acabe pronto y que puedan recuperar de nuevo sus rutinas, un momento que pronto llegará.