Juan José Ballesta se ha convertido en uno de los personajes clave en las últimas horas. El pasado lunes, 9 de octubre, ‘TardeAR’ se hacía eco de que el actor conocido como ‘El Bola’ había sido denunciado por una conocida por un presunto delito de agresión sexual. Una acusación que deja en muy mal lugar al intérprete y que ha tenido oportunidad de detallar la denunciante en el programa de las tardes de Telecinco.

El espacio televisivo dirigido por Ana Rosa Quintana se ha puesto en contacto con la supuesta víctima de agresión sexual, la cual asegura conocer a Juan José Ballesta por vivir en su mismo barrio: “Un día en un parque apareció este chico Juanjo el Ballesta, me hizo una agresión sexual en la calle antes de subir a casa de Raúl, en el suelo. Juanjo cogió su mano, me hizo daño en mis partes íntimas y abusó de mí en la calle”, ha comenzado indicando la chica, que estuvo ingresada en el área de psiquiatría del Hospital Infanta Cristina de Madrid por una crisis de ansiedad tras lo vivido.

El relato de la joven no ha quedado ahí, y ha seguido revelando más minucias sobre la fatídica noche en la que vivió la supuesta agresión sexual: “Dijo Raúl: ‘Ahora esta que vaya al cajero, tú la acompañas y que te saque de su cuenta que tiene dinero para que puedas coger heroína para drogarte’”, ha contado, para después asegurar que ni ella ni el artista comparten un vínculo estrecho a nivel amistoso: “Nos conocemos todos los que hemos crecido allí, nos conocemos de vista”. Una conexión que ha hecho que para la presunta víctima sea aún más dura su situación: “No duermo, lloro mucho porque me parece injusto. Siempre le he admirado a este chico y no doy crédito de lo que ha hecho conmigo”.

La otra supuesta agresión sexual de la que la denunciante ha sido víctima

Sin embargo, Juan José Ballesta no ha sido el único implicado en la denuncia de esta misteriosa chica. El principal imputado es una persona anónima a la que la joven ha asegurado no conocer de nada. Un hombre con el que la denunciante coincidió en una noche de fiesta en un local y con el que posteriormente fue a su casa en su coche. Según ella, él le habría echado “algo en la bebida” para aprovechar y llevar a cabo la supuesta agresión sexual en su domicilio: “Me pilló a traición, me tiró contra el sofá, me tiró del pelo y me violó (…) Después de eso sacó un cuchillo y me dijo ¿Ves esto? Te atravieso y te mato”.

A esto se suma que la mujer ha admitido haber estado retenida durante días y contra su voluntad: “Como no tomaba mi medicación porque él me drogaba, distorsioné totalmente mi realidad y me hizo hacer cosas que no quería hacer. Él me prostituía con hombres y hacían allí conmigo lo que querían”, ha zanjado.