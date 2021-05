«Yo te digo que lo ha hecho. Igual ella por discreción no te lo dice, pero te lo digo yo porque hablé después con ella», ha revelado María Teresa Campos.

El documental de Rocío Carrasco ha generado un sinfín de reacciones que llegan de ámbitos muy distintos. Desde que arrancara su testimonio no ha dejado indiferente a nadie. Ahora se conoce que el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contactó con ella tras la repercusión del estreno. Una revelación que ha hecho María Teresa Campos durante su entrevista en el ‘Deluxe’.

«Hay una cosa que no sé si la puedo decir. Me llamaron de parte del presidente», ha contado con cierta prudencia la comunicadora. Añadía que este deseaba entablar conversación con ella cuando comenzó la docuserie. «Yo te digo que lo ha hecho. Igual ella por discreción no te lo dice, pero te lo digo yo porque hablé después con ella», ha desvelado a Jorge Javier Vázquez.

No ha entrado en más detalles, pero ha aprovechado para aplaudir este gesto por parte de Pedro Sánchez: «Que una persona que lleva el cargo de muchas cosas y que sea sensible al maltrato a una mujer, chapó». Cuando comenzó la serie también fue muy sonado el pronunciamiento a través de las redes sociales de Irene Montero, Ministra de Igualdad. «El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo», publicó en su cuenta de Twitter.

«Ha ayudado a mucha gente»

María Teresa Campos no solo ha revelado en esta última entrevista este dato sorprendente acerca de Pedro Sánchez, también ha afirmado que el testimonio de Rocío Carrasco está siendo «para bien». «Hay muchas mujeres que se pueden sentir representadas por ella. Con este testimonio ha ayudado a mucha gente». Subrayaba que, en ciertos momentos, no ha podido seguir escuchándola porque le duele profundamente escucharla.

Ha reconocido que el primer capítulo no fue capaz de visionarlo y prefirió que se lo contaran sus hijas: «Era una cobardía de pensar lo que iba a decir y cómo lo haría. Ahora sí me atrevo a verlo, pero me duele. No hay derecho a hacer sufrir a una persona así. Hay cosas que yo no sabía. Desconocía el tema de las patadas…».

Para la comunicadora ha sido una profunda satisfacción ver que Rocío Carrasco ha roto su silencio después de dos décadas: «Yo me planté delante de ella el día de Reyes y le dije: ‘Mira Rocío, te voy a pedir un favor, no quiero morirme sin que se haga justicia’. Ella me dijo: ‘Escucha, quédate tranquila porque eso no va a pasar’. Luego vino esto», ha contado. Añadía que no era consciente de todo lo que había sufrido, empezó a serlo cuando comenzó la docuserie. «Cuando lo he sido, me he horrorizado», ha afirmado visiblemente afectada.