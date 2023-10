Preocupación por Isabel Pantoja: “Tiene un problema de salud emocional”

El pasado 13 de octubre fue uno de los días más importantes para Isa Pantoja y Asraf Beno. La pareja se dio el "sí, quiero" ante la atenta mirada de los suyos, aunque con notables ausencias. Especialmente la de Isabel Pantoja. Días después de que la joven y el maniquí pudieran el broche de oro a su relación, se hizo público que la tonadillera había estado en un hospital la semana de la boda de su hija para hacerse unas pruebas. Ahora, el entorno de la cantante muestra su preocupación sobre su salud.

Antonio Rossi contaba en 'Vamos a ver' que Isabel Pantoja se fue de Cantora porque tenía en Córdoba un ingreso hospitalario en un centro de especialidades. La tonadillera pasó toda la semana de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno haciéndose pruebas médicas sin tener que quedarse finalmente interna en él."Se estaba cuidando algo que se tiene que cuidar, sé que estaba preocupada. No tiene nada que ver con lo del ojo", decía el periodista. Este domingo, 22 de octubre, Ana María Aldón ha revelado en 'Fiesta' más información al asunto desvelando que el entorno más cercano de la interprete de 'Marinero de Luces' "está preocupado". "Ella se ha vuelto más hermética desde que volvió de la gira americana. No levanta la cabeza emocionalmente", cuenta.

La colaboradora del programa de Telecinco da un paso más allá y hace público qué es lo que no le deja dormir a la tonadillera. "Creen que lo que le atormenta es la gran deuda que tiene. El problema de salud que tiene no es tan grave. Tiene un problema de salud emocional. No es capaz de levantar cabeza", cuenta la diseñadora de moda.

Hasta el momento, el motivo que ha mantenido en incertidumbre a la viuda de Paquirri y que la ha llevado a pasar por el hospital en plena semana de la boda de su hija es secreto. Sin embargo, todo sugiere que ni la joven ni los seres queridos más cercanos tenían conocimiento de este problema de salud, puesto que uno de los principales propósitos de la artista era mantener todos los detalles sobre esta visita médica en la más estricta confidencialidad. También se lo ha ocultado a su sobrina, algo que ha llamado la atención de todos: "A Anabel lleva sin cogerle el teléfono casi un mes. Nadie de la familia sabía dónde estaba Isabel, se fue sin su hermano porque quería pasar esta historia sola, solo con determinada gente. Hasta donde yo sé, Isabel Pantoja está bien", explicaba Antonio Rossi en el programa de Telecinco.

La boda de cuento de hadas de Isa Pantoja y Asraf Beno

Todo fue según lo planeado. Así lo explicaron Isa Pantoja y Asraf Beno horas después de darse el "sí, quiero". Los recién casados resaltaron que su boda fue de cuento de hadas y destacaron la gran sinergia que hubo entre las dos familias. Algo que también destacó Anabel Pantoja en su momento. Fue un día para disfrutar del amor y celebrar por todo lo alto su relación. "Gracias por vuestros buenos deseos. Me he sentido súper querida en el día de ayer. Las cosas improvisadas también han salido muy bien", llegó a expresar la hija de la tonadillera. Eso sí, la polémica también estuvo servida. Se reveló que Aneth fue expulsada del enlace y la examiga de la joven negó los hechos. "Fue mi decisión no ver casarse a mi amiga. Estoy dolida, rota, cómo se me va a ocurrir exponer a gente que yo quiere. Es mi amiga, confío tanto en ella y las cosas que hemos vivido juntas. Me duelen muchas cosas que ha dejado que pasen. Estoy segura que no ha sido ella. En algún momento nos sentaremos tranquilas, hay mucha gente que la calienta", llegó a decir.

Por el momento, Isa Pantoja ha preferido no pronunciarse al respecto y hace hincapié en que su boda fue maravillosa. Ahora tiene la mirada puesta en su luna de miel y no duda en aconsejar a futuras novias que van a pasar por lo mismo que ella. No quiere que nadie le arruine uno de los mejores días de su vida y solo el tiempo dirá qué ocurrió para que su madre no acudiera al enlace.