La preocupación de Asraf Beno: ¿está Isa Pantoja embarazada?

El pasado jueves, 11 de enero, muchos se llevaron una sorpresa cuando Asraf Beno entraba en Guadalix para concursar en 'GH Dúo'. El marido de Isa Pantoja entraba en la casa más famosa de la televisión con ganas de llegar a lo más lejos y saldar sus cuentas pendientes con Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, con la que tuvo algunos encontronazos en 'Supervivientes'. Mientras que llegan a un punto de encuentro, el concursante tiene la cabeza fuera, está preocupado y la razón es una posible paternidad. ¿Está la hija de Isabel Pantoja embarazada?

Mientras se encontraban haciendo una dinámica dentro de la casa de 'GH Dúo', Ana María Aldón quería saber qué le preocupaba a Asraf Beno. "Yo he visto revoloteando y para mí no viene, ¿te puede llegar una carta aquí de la cigüeña?", le decía la diseñadora de moda. Una pregunta que el concursante respondía ilusionado y aseguraba que podría ser. En el debate presentado por Ion Aramendi, el marido de Isa Pantoja iba más allá y confirmaba que la joven había tenido una falta. "Es bastante probable. Han pasado una serie de cosas, había una confusión de fechas y no lo sé. Puede ser. Ahora me has puesto en duda", comentaba preocupado y deseoso de saber una respuesta.

Después, Asraf Beno insistía en que le encantaría ser padre junto a Isa Pantoja y desvelaba que esta semana la joven sabría si están o no esperando un hijo. Estas declaraciones sorprendía a la prima de la protagonista, Anabel Pantoja, quien se llevaba las manos a la cabeza y reconocía que no sabía nada. "No tengo ni idea. Comentar si tiene una falta... no sé si a Isa le puede hacer gracia...", admitía recalcando que había que ser prudentes.

Ion Aramendi le explica a Asraf Beno que se habían intentado poner en contacto con Isa Pantoja para preguntarle por el asunto, pero no había dado ninguna contestación. Algo que hacía nada más que seguir preocupando a Asraf Beno. Por este motivo, el presentador intentaba tranquilizar al habitante de Guadalix de la Sierra. "Transmitirte tranquilidad. Sin el consentimiento de Isa no podemos compartirlo. Lo hemos consultado para quitar la duda. Tómatelo como sea. Vive la experiencia, sigue con la ilusión y ya vemos lo que pase", le decía. Además, le preguntaba que en caso de ser una buena noticia y resultase que sí van a ser padres qué le gustaría que fuera el bebé. "Una niña", respondía el maniquí.

A Isa Pantoja no le hizo gracia que Asraf entrara en 'GH Dúo'

A Isa Pantoja le ha costado separarse de Asraf Beno y por eso al principio no vio a bien que su marido entrase a participar a 'GH Dúo' pues no entendía que se tuvieran que separar tan solo unos pocos meses después de haberse dado el "sí, quiero". No obstante, ve con ilusión la participación de su pareja en una casa que le trae muchos recuerdos porque es "el mismo sitio donde nos conocimos hace cinco años".