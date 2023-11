La prensa danesa prepara toda su artillería contra Genoveva Casanova

Mientras en España se van descubriendo detalles como el mermado patrimonio de Genoveva Casanova, en Dinamarca apenas se habla de ella. Una drástica decisión que ha llamado poderosamente la atención, pues tras publicarse sus fotos junto a Federico sucedió todo lo contrario. Numerosos medios se hicieron eco de su amistad, de hecho, hubo quien incluso señaló a la mexicana como la persona que alertó de su quedada. Días muy intensos en los que de la noche a la mañana se ha dejado hablar de ella de manera fulminante y cuyo escenario tendría una explicación. Así nos lo explica un periodista danés con el que ha charlado la revista SEMANA tras el revuelo: "Por respeto a la Corona hemos querido dar unos días de descanso. Al menos hasta que Christian, hijo de Federico de Dinamarca, jurara lealtad a la Constitución. Eso no quita que hayamos trabajado en varias informaciones sobre Genoveva".

La revista SEMANA habla con un periodista danés sobre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca

De hecho, son varios los datos que han llegado sobre ella a las redacciones del país escandinavo. Noticias delicadas que mantienen en vilo a su familia y amigos, quienes, por cierto, han cerrado filas sobre ella. "Espero que esté bien, pero entenderás que no te diga nada sobre ella", dice una persona que tiene contacto diario con ella. Ha pedido silencio, un pacto al que se han acogido en su círculo y que también acordaron ella y Federico. Han preferido no alimentar la polémica, la misma actitud mantenida por varios medios daneses en los días previos a que Christian se convirtiera en mayor de edad. "No queríamos manchar un día histórico, pero estamos recibiendo documentos, datos y muchos testimonios sobre Genoveva. Solo puedo decirte que si se publican se hablaría de esto en España, Dinamarca y otros países", desliza este periodista que nos pide no revelar su identidad. Quiere mostrarse cauto y no dar pistas sobre las aristas que podría tener la amistad de Genoveva y el heredero al trono danés, un vínculo que comenzó en cacerías exclusivas a las que muy pocos tienen acceso.

Los periodistas en Dinamarca enfadados porque les veten en la Caza del Rey

Un silencio sepulcral que no ha pasado desapercibido y que, además, coincidirá con la Caza del Rey. Este 16 de noviembre está previsto que tenga lugar su cacería real anual en los bosques de Gribskov, pero no han convocado a la prensa, por lo que no tendrán acceso. "Esto nos ha molestado. En los últimos 15 años iban fotógrafos a la isla de Selandia, al este del país, pero de repente le blindan y nos dicen que no. Serán ellos quien distribuya las fotos", cuenta este trabajador de uno de los medios daneses más importantes del país.

Lo que no han podido evitar es que la imagen de Federico de Dinamarca se vea perjudicada. Aunque su esposa, Mary de Dinamarca, ha tratado de dar normalidad, ha continuado con su agenda y ha mostrado su mejor sonrisa, lo cierto es que son muchos los que han opinado en redes sociales acerca de su amistad. De su escapada a Madrid y del hecho de que él pasara la noche en el lujoso piso en el que ella reside en el barrio de El Retiro en Madrid.

Este tsunami provocó que la ex de Cayetano Martínez de Irujo hiciera las maletas hacia un punto del mapa desconocido. O al menos eso pensaba ella. Los paparazzis le han pillado en San Sebastián, donde el padre de sus hijos tiene el Palacio de Arbaizenea y donde ella se refugió, por ejemplo, cuando sufrió la embolia pulmonar. Una casa que consta de salones victorianos y un amplio jardín en el que desconectar y, sobre todo, respirar aire fresco.