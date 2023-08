El premonitorio pasado de Edwin Arrieta: hizo de descuartizador en una serie

Una semana después del atroz crimen de Edwin Arrieta, del que Daniel Sancho confesó ser autor, el foco mediático continúa puesto en Tailandia. Conforme pasan las horas y los días, vamos conociendo más detalles de la investigación y de la relación que habría mantenido la víctima con el hijo de Rodolfo Sancho. En este pasado, también hemos descubierto que el cirujano poseía una faceta televisiva en la que dio vida a un descuartizador en una serie.

Edwin Arrieta interpretó en la serie “Instinto asesino” de @DiscoveryLA al coronel Joaquín Aldana, que asesinó y descuartizó a su mujer en Ibagué en 2009.

Verlo ahora en 2023, tras lo sucedido con Daniel Sancho, es aún más macabro. pic.twitter.com/8yxmqrqZCm — 𝑅❀𝒸ío ( @mohedanismo) August 12, 2023

Edwin Arrieta participó en 'Instinto Asesino', una serie documental de Discovery en la que se reconstruían los crímenes más mediáticos de Latinoamérica. El colombiano tenía el papel del coronel Joaquín Aldana, quien, casualidades del destino, fue condenado a 33 años de prisión por asesinar y descuartizar a su mujer, Érika Cecilia Yeneris. Este atroz suceso tuvo lugar el 9 de septiembre de 2009 en Ibagué, al oeste de Colombia. Hace menos de un año, el asesino pudo seguir con su condena desde casa bajo arresto domiciliario y no desde la cárcel. En este crimen, las autoridades llegaron a esclarecer que "los celos" fueron el motivo principal por el que Aldana le quitó la vida a su esposa. Un pasado premonitorio del que muchos internautas se han hecho eco y lo han llegado a describir como una "macabra coincidencia" puesto que Edwin Arrieta se convirtió en la víctima en la vida real tras haber interpretado a un asesino en la ficción.

La hermana de Edwin Arrieta clama justicia

En estos días, Darling, la hermana de Edwin Arrieta, no deja de pedir que se haga justicia. En concreto, la colombiana, que asegura que su fe es la que le está permitiendo seguir en pie para luchar, exige que Daniel Sancho cumpla condena en una cárcel de Tailandia. Considera que el chef ha roto a su familia por completo y no entra a valorar el mensaje que le mandó Rodolfo Sancho pidiéndole disculpas. “Es una pesadilla horrible que ningún ser humano merece vivir. Pero debe ser más doloroso ser el papá de alguien que hizo algo así. Saber que su hijo es un monstruo. No entiendo cómo alguien se puede encarnizar tanto con una familia”, admitía a 'El Mundo'. Por otro lado, Darling tampoco entiende las críticas que está recibiendo su hermano y se lleva las manos a la cabeza al pensar que se está manchando el nombre del cirujano.