El premonitorio mensaje de Rodolfo Sancho sobre su mayor miedo

Es probable que en los próximos días Rodolfo Sancho viaje a Tailandia para visitar a su hijo, Daniel Sancho, en la cárcel de Koh Samui. Mientras que llega el momento, el goteo de información sobre el caso no cesa. A esto se le suma el premonitorio mensaje que dio el reputado actor hace años sobre su mayor miedo, algo que podría haberle pasado al chef.

Durante una entrevista a 'Hipertextual' en 2020 con motivo de la promoción de 'Voces', película que Rodolfo Sancho protagonizaba junto a Ana Fernández, el actor reconoció que uno de sus mayores miedos era perder el control de la mente. "Lo que más miedo me da a mí realmente es la pérdida del control, no tener el control sobre la mente de uno mismo, que exista la posibilidad de que algo esté manipulando tu mente para que hagas cosas que tú has decidido hacer, esto es lo que más miedo me da, es algo que no sé describir del todo, pero que me provoca algo muy malo, muy truculento", llegaba a decir.

Un premonitorio mensaje que años después se ha convertido en realidad. En concreto, los abogados de la familia de Daniel Sancho valoran que el joven perdiese el control de la mente para poder explicar el motivo que hubo detrás del crimen. Es por eso que los portavoces del actor y su expareja quieren que se haga un peritaje psicológico. "Nos falta el gran interrogante. Tenemos la batalla de poder demostrar si ha habido una motivación suficientemente fuerte en Daniel para cometer este crimen. Permíteme que me exprese como criminóloga: no hay crimen en el que no haya motivación. Queremos que se resuelva todo", llegó a revelar Carmen Balfagón.

Rodolfo Sancho ya piensa en visitar a su hijo

El primer día tras su aislamiento, Daniel Sancho recibía la visita de su madre, quien aseguraba un día después que estaba siendo un momento muy duro. Por el momento, Silvia Bronchalo está sola en Tailandia, aunque no por mucho tiempo. Rodolfo Sancho ya planea viajar al país para visitar a su hijo, aunque se desconoce la fecha. Solo se sabe que irá "pronto", según avanzó su portavoz, Carmen Balfagón. De ser así, la llegada sería inminente puesto que el actor y su expareja también planean dar una rueda de prensa conjunta allí. De cualquier manera, antes de hacer las maletas, el que fuera protagonista de 'El ministerio del tiempo' tiene que terminar de poner en orden algunos de sus compromisos.