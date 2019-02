10 Natalia de Molina

Nominada a Mejor Actriz de Reparto, opta a su tercer Goya con tan solo 28 años. Tiene una hermana que también es actriz, Celia de Molina. No se le conoce pareja y en una entrevista con ‘Mujer hoy’ demostró que tenía muy clara su opinión sobre el amor: “Llevo soltera mucho tiempo, soy difícil y lo sé. Lo que ocurre es que tengo muy claro que, si no siento mariposas, no hay nada que hacer. Siempre he estado ‘ennoviada’ y ahora, supongo que, por el trabajo, y evidentemente porque no ha aparecido la persona, estoy feliz y contenta disfrutando de mi soltería. No necesito a nadie para sentirme completa. Quien aparezca, cuando tenga que aparecer, debe quererme, pero quererme bien y hacerme reír, la risa es muy importante”.