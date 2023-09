Alejandro Sanz recibe un importante premio en su peor momento

Poco a poco, Alejandro Sanz está consiguiendo salir de la depresión en la que él mismo admitió estar inmerso. En los últimos meses, el cantante ha tenido que hacer frente a ciertos problemas de salud mental que se han sumado a su ruptura con Rachel Valdés. Dos durísimos varapalos por los que el artista se ha refugiado en todo lo relacionado con lo profesional, algo que no ha pasado por alto la Universidad de Cádiz a la hora de hora de investirle como Doctor Honoris causa. Un título honorífico que tan solo pueden otorgar asociaciones, universidades o colegios a personas que destacan en distintos ámbitos laborales.

Vídeo: Europa Press

Dada la importancia de los hechos, Alejandro Sanz se ha desplazado hasta Cádiz para convertirse en el protagonista de una ceremonia de lo más especial con la que el intérprete de ‘Corazón partío’ ha dado pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida. Es por ello que no ha querido dejar pasar la oportunidad de pronunciar un discurso en el que ha dado gran importancia a la salud mental y concretamente a “la alegría”, una asignatura que no se imparte en ningún centro estudiantil pero que es “el condimento indispensable para cualquier cosa fundamental”.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y Sanz ha seguido haciendo hincapié en la importancia de la mente, sobre todo teniendo en cuenta el mal momento que ha atravesado a nivel personal: “Más allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje. No hay nada que te llegue que en realidad no merezcas. Si siempre avanzas, estudias, escuchas y vives con alegría, tendrás muchas más oportunidades, porque la vida es lo que sientes y lo que haces sentir y a eso no nos gana nadie”.

Alejandro Sanz tocaba fondo en redes sociales

Unas palabras que mucho tienen que ver con las que escribía en sus redes sociales a altas horas de la madrugada y que provocaban la preocupación inmediata de sus seguidores: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (…) A veces no quiero ni estar. Literalmente”, publicaba. Pero lo cierto es que poco parece quedar ya de ese bajón, y el cantante ha conseguido resurgir de sus cenizas y mostrar la mejor versión de sí mismo.

Por su parte, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido quien se ha encargado de presentar esta cita y de hacer entrega al madrileño del libro de la ciencia, el anillo de la antigüedad, el birrete laureado y la medalla de honor. Una serie de objetos que indican que Alejandro ha recibido la máxima distinción que podía darle una universidad dentro de nuestras fronteras en un momento que para él no era del todo óptimo.

