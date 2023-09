La pregunta que Ana Obregón se sigue haciendo sobre Alessandro Lequio

Ana Obregón esta semana se convertía en el dulce más goloso para las cadenas de televisión. Tanto que comenzaba una auténtica guerra de titanes para incluirla en su parrilla. Antena 3, Telecinco y Televisión Española se decantaban por el mismo rostro conocido, lo que deja ver el interés que sigue suscitando cada vez que aparece en la pequeña pantalla. Era este jueves, 14 de septiembre, cuando se sentaba junto a Joaquín Sánchez, presentador de 'Joaquín el novato', de quien, por cierto, te hemos detallado su verdadera situación económica. Una entrevista cargada de emotividad en la que el gaditano le planteaba un nombre: Alessandro Lequio.

Ana Obregón y su llamativa reacción cuando le preguntan por Alessandro Lequio

Meses después de que se convirtiera en madre adoptiva de Ana Sandra, la actriz sigue teniendo un tema en su cabeza. La pequeña, que tiene carga genética de Aless Lequio, todavía no conoce a su abuelo, Alessandro, un primer contacto sobre el que hay muchísimas preguntas. Tantas que Ana Obregón se rompe justo en el instante en el que Joaquín le pregunta por ello. "No, pero la conocerá", dice Ana Obregón con resignación a la vez que optimismo. El presentador lanzaba en ese momento una duda que casi todo el mundo ha tenido en su cabeza: ¿por qué esa tardanza? Una incógnita que ni siquiera la propia Ana tiene respuesta, tal y como demostró con su reacción ante las cámaras. "Qué buena pregunta", deslizó.

Ana Obregón desconoce los motivos del italiano, pero está segura de que llegará el día en el que la pequeña y Alessandro se abracen por primera vez. "Me imagino que poco a poco. No lo sé...", dice con total sinceridad. Lejos de querer elucubrar, Ana prefiere que sean otros los que hablen de las razones por las que el padre de su hijo Aless no da ese paso al frente. Un tema tremendamente incómodo para el colaborador de televisión del que apenas ha dado explicaciones desde que se conociera que Ana había adoptado a un bebé. Prueba de ello que su máxima declaración haya sido la siguiente: "La niña es una monada, hay que decir la verdad (...) No es el momento de visitarla, hay mucho ruido". Con estas palabras dejaba la puerta abierta, sin embargo, seis meses después de su adopción este cara a cara no se habría producido.

Aunque no se ha revelado en qué momento se grabó el programa con Joaquín, lo que queda más que claro es que cuando se hizo, Alessandro Lequio no conocía todavía a su nieta. Si bien su relación ha pasado por muchos altibajos, Ana quiere recordar que su ex "siempre ha estado ayudando", dejando a un lado que ahora no terminen de entenderse en lo relacionado con Ana Sandra.