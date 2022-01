Verónica Forqué era uno de los rostros con mayor carisma del panorama interpretativo. Su muerte el pasado 13 de diciembre supuso una auténtica conmoción en el sector. El mundo cinematográfico y televisivo ha vuelto a reunirse con motivo de los ‘Premios Feroz’, una edición que se ha celebrado en el Auditorio de Zaragoza, donde se le ha rendido un sentido tributo.

Primero han emitido un completo vídeo recopilatorio de los momentos más destacados en la filmografía de la actriz. Un documento audiovisual donde han repasado su dilatada trayectoria, los distintos papeles que había interpretado, las numerosas películas que había protagonizado… Más tarde han recordado el discurso que ofreció al público cuando recibió el ‘Premio Feroz de Honor’ en la edición de 2018.

Fiel a su característico humor, subió al escenario luciendo su eterna sonrisa. «Sentaros que luego dicen que esto se hacer largo», bromeó en un principio. Un momento en el que el público no pudo más que rendirse a ella con una cálida ovación. «Muchísimas gracias por este recibimiento tan amoroso. Quiero dar las gracias a los periodistas y críticos que han creído que merecía este premio». Agradeció también a todos los directores que habían creído en ella para protagonizar distintas películas. Y añadió un anhelo: «Todavía no he hecho películas dirigidas por mujeres, pero me gustaría hacer una antes de morir». La actriz dedicó entonces el premio a una persona destacada de su vida quien se había ido cuatro años atrás. «Dedico este premio a mi querido hermano, mi ídolo, Álvaro». Su único hermano falleció el 31 de diciembre de 2014, a los 61 años.

Un emotivo momento en recuerdo a Verónica Forqué

Este homenaje ha sido seguido con atención durante el photocall y ha despertado más de un sentimiento de emoción entre los que fueron sus compañeros de profesión. Paco León reconocía que «se la echa de menos. Qué bonito homenaje». Verónica Forqué fue hallada muerte en su casa de Madrid a los 66 años. Su fallecimiento no solo causó un enorme estupor que se sintió en todo el país, también generó un importante debate sobre la salud mental.

La intérprete estaba sumida en una depresión desde hacía tiempo. Ella misma reconoció en el plató de ‘MasterChef Celebrity’ que se sentía sin fuerzas para continuar participando en el concurso. «No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada», afirmó cuando decidió abandonar el ‘talent’ culinario. Asimismo, insistió en que había luchado durante diez semanas, pero le resultaba imposible continuar. «Esta ha sido la mejor experiencia de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo. El cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena».