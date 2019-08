Toñi Moreno ha tenido un gran susto después de sufrir una caída, un accidente que ha provocado que tenga que tomarse unos días de descanso. La presentadora de televisión está pasando estos días de relax en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), rodeada de su familia y de grandes amigos.

Como no podía ser de otra manera, Toñi está disfrutando del que es su persona favorita, su sobrino, Pepe, que ya empieza a ser consciente del estado en el que se encuentra su tía. De hecho, no ha dudado en compartir con sus seguidores el bonito momento en el que el pequeño se tumba en la barriguita para escuchar al bebé.

«Sintiendo los latidos de la vida. No existe nada más. Todo lo demás no importa», escribía la presentadora de televisión con la bonita imagen.

La foto ha enternecido a todos y muchos no han dudado en hacérselo saber: «❤️❤️❤️❤️❤️ Qué emocionante debe ser», «Ese Pepe guapooo!! Fotón❤️», «Preciosa foto!», «😍😍😍 No hay nada más bonito», «✨✨✨✨✨The best… sin palabras y muchas emociones💕💕💕», escribían algunos.

Toñi Moreno está muy unida a su sobrino Pepe, su pasión. La presentadora ha comentado en alguna ocasión que si no llegara a ser madre, no le importaría, porque ya es tía de Pepe. Sin embargo, ahora, embarazada de su primer hijo, tendrá que repartir su amor entre sus dos pequeñas pasiones: su hijo y su sobrino. De hecho, no es la primera vez que comparte imágenes de su sobrino.

La presentadora preocupaba a todos hace apenas unas horas desvelando que su fin de semana se había visto enturbiado con un accidente durante su visita a Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Muchos de sus seguidores se preguntaron qué le había ocurrido y le decían que esperaba que tanto ella como el bebé estuvieran bien.

Inmersa en una de las mejores etapas de su vida, Toñi está aprovechando que tiene los fines de semana libres para viajar al sur y reencontrarse así con su familia y sus amigos. Tras compartir que había sufrido una pequeña caída, fueron tantos los mensajes recibidos que la presentadora de televisión se ha visto obligada a regresar a las redes y explicar qué había ocurrido.

«Me preguntáis todos por cómo estoy?? Ya me veis, con la nariz de Mr Potato. Jajajajajajajajajajaja. Y como si me hubiera atropellado un camión!!!! Perdí el equilibrio y aterricé como pude… Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso… Besos y os quiero!!!!!», escribía con un mensaje tranquilizador.