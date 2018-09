8 ¿Has denunciado?

Hombre, me han puesto pingando en las redes. Son cuatro nada más, su club de seguidores es el más importante de este país, sin lugar a dudas. Los conocemos desde que comenzó su carrera y no estoy dispuesto a aguantar estos vapuleos. Dicen que si he sido celestina… Te lo juro por mi padre, que está en el cielo, que no tengo nada que ver. Si se tira de hemeroteca, se puede ver cuándo comenzaron. Mi profesión no tiene nada que ver con estas mamarrachadas. Tengo un currículo, una vida, una hija… Estoy asustado y me da verdadera vergüenza.