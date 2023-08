Los posibles móviles del asesinato de Edwin Arrieta

El crimen de Edwin Arrieta que tiene como presunto asesino a Daniel Sancho está dando la vuelta al mundo. Son muchos los países en los que se ha retransmitido esta terrible historia y que tienen al hijo del actor Rodolfo Sancho situado en el ojo del huracán. Pero, ¿qué habría llevado al chef español a poder cometer tal atrocidad? Teniendo en cuenta que desde hacía un año ambos mantenían un vínculo con relaciones sexuales incluidas, son muchas las teorías que podrían haber motivado al cocinero a realizar este desmembramiento, tal y como él ha confirmado.

En sus primeras explicaciones ante la policía, Daniel Sancho se sinceró como nunca antes a la hora de entonar el mea culpa y admitir que había sido él quien había acabado con la vida de Edwin. Según sus explicaciones, él mismo llegó a sentirse en "una jaula de cristal" y "prisionero": "Estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía… Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer", contaba. Unas declaraciones que dejan entrever que existen varias razones por las que el nieto de Sancho Gracia habría optado por cometer un crimen en contra de Arrieta. Uno de ellos es el del chantaje sexual. Cabe la posibilidad de que Edwin llevara a cabo ciertas peticiones sexuales hacia el joven que este, según él mismo indica, no estaba dispuesto a tolerar. Y es que, el chef español admitió haber roto definitivamente con el fallecido y haberle dicho que no es homosexual, algo que no le habría gustado y por lo que supuestamente se enzarzaron en una pelea que acabó con el cirujano muerto. Sin embargo, la policía de Tailandia no cree del todo esta versión y considera fielmente que se cometió un asesinato premeditado contra Edwin.

Por otro lado, también entre ellos podría existir una deuda económica. La investigación formulada por las autoridades pertinentes y la colaboración de los familiares de Arrieta ha dado a conocer que el cirujano ayudó con dinero al cocinero para que pudiera avanzar en sus negocios, todo a cambio de que mantuviera con él una relación sentimental. Tanto es así, que incluso estaba dispuesto a abrirle dos restaurantes en España. Pero Daniel podría haber sentido que nunca llegaría a devolver el favor al colombiano, lo que habría desembocado en un asesinato sin precedentes.

Por último, también cabe destacar que se ha hecho público el mensaje con amenazas de muerte que Edwin envió a Daniel, lo que ha abierto una nueva hipótesis. Ante el miedo que podría haber experimentado Sancho dados los vínculos que Arrieta mantiene con mafiosos de su país, finalmente podría haber optado por ser él quien acabara con la vida de este último para preservar su propia seguridad y la de su familia.

Daniel Sancho, Edwin Arrieta y un crimen que pronto tendrá una sentencia

Según ha podido saberse, son muchos los investigadores que trabajan sin descanso y que prevén que el caso quedará cerrado y podrá saberse toda la verdad en cuestión de tres semanas. Por ahora, Daniel Sancho permanece provisionalmente en la prisión de Koh Samui hasta que los hechos se esclarezcan y reciba una sentencia que puede ir desde la pena de muerte hasta cumplir una parte de la condena en Tailandia y otra parte en España.