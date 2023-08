Por redes y con ofertas de dinero: así se conocieron Daniel Sancho y Edwin Arrieta

Todo el país está consternado tras las noticias relativas a Daniel Sancho. El hijo de Rodolfo Sancho ha confesado ser el responsable del asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", ha declarado poco después de que los restos mortales del médico fueran encontrados completamente desmembrados en la isla tailandesa de Koh Phangan. Tras las pesquisas iniciales de los policías, una de las primeras hipótesis apuntaba a un presunto crimen pasional. Sin embargo, Daniel ha hecho referencia a Edwin como "su amigo". Pero, ¿cuál era realmente la relación entre ellos? ¿Cómo y dónde se conocieron el nieto de Sancho Gracia y la víctima de tan terrible crimen?

Ha sido el propio Daniel Sancho el que ha contado desde Tailandia cómo conoció a Edwin Arrieta, un médico cirujano plástico originario de Lorica, en la ciudad colombiana de Córdoba. Este desarrollaba su trabajo en Montería, donde tenía una conocida clínica especializada en cambios de sexo. Su trabajo, tal y como recogía la web de su centro, estaba dirigido a pacientes «generalmente sanos que no se sienten a gusto con su cuerpo físico».

Edwin Arrieta "le había dejado dinero" a Daniel Sancho "para ayudarle a abrir negocios"

Edwin conoció al joven a través de las redes sociales. "Él nos contó que le había contactado por Instagram, que luego se habían conocido en Madrid, que él le había dejado dinero para montar negocios en España y en Latinoamérica", ha contado Ramón Abarca, delegado de la agencia EFE en Tailandia. Tal y como ha detallado Abarca en televisión, la víctima y Daniel se vieron en Madrid tras intercambiar mensajes en Instagram. Según su versión "él le había prometido y le había dejado dinero para ayudarle a abrir negocios en varios lugares de Latinoamérica". Pero, , a medida que pasaba el tiempo, lo que comenzó como una amistad terminó siendo en una especie de "jaula" para el hijo de Rodolfo Sancho. No en vano acusa al fallecido de haber estado obsesionado con él.

"Me engañó, me hizo creer que quería hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", ha declarado el hijo de Rodolfo Sancho a la policía tailandesa. Asimismo revela que por mucho que intentara alejarse del médico, éste le amenazaba.

Este lunes, Daniel Sancho ha sido trasladado a Koh Samui, donde está el Juzgado Provincial y donde se verá las caras con el juez. "Hay muchas pruebas contra él, pruebas de cámara de seguridad, pruebas de ADN y pruebas del testimonio del sospechoso", sostiene Abarca. Según informa el 'Bangkok Post', Daniel Sancho denunció en la comisaría la desaparición de su amigo colombiano. En un primer momento negó ser autor del crimen, pero posteriormente reconoció ser "culpable" frente a sus abogados. También ha aclarado que no ha recibido ningún tipo de coacciones. "Nadie me ha pegado ni me ha hecho daño". Es más, se ha sabido que se ha ido a cenar con varios agentes de policía en el lujoso restaurante de un resort de 4 estrellas en la isla de Koh Samui, la isla a la que ha sido trasladado.