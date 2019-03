¿Por qué Marta Torné no comparte fotos con su marido?

La presentadora y actriz Marta Torné lleva desde el verano de 2015 felizmente casada con el director de cine y teatro Roger Gual. Roger se ha convertido en un gran apoyo para ella, pero no es común verlos juntos, ni si quiera en las redes sociales.

Ella considera que no por posar ni compartir fotos con él estarán mejor. Su situación sentimental es maravillosa y no quiere estropearla compartiendo instantáneas que habran el debate y la opinión de la gente. Otro curioso argumento es que si algún día rompen no tendrá que estar borrando las fotos que tenga con él, pero esto no está entre sus planes.

La actriz acaba de cumplir los 41 años con una mala noticia, Movistar + ha cancelado la grabación de la tercera temporada de Velvet Collección, proyecto en el iba a participar. Asegura que le encantaría trabajar con su marido, que ahora está con Las chicas del cable.